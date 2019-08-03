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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7417741874197420>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:43

Re: Альфа-Банк

Пришло сообщение, что новые счета IBAN уже в приложении. Кончено же их там нет) в веб версии уже присутствуют.
Теперь СЭП будет выглядеть как раньше, только счёт меняется или только один счёт IBAN может использовать?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:52

  2XL написав:Пришло сообщение, что новые счета IBAN уже в приложении. Кончено же их там нет) в веб версии уже присутствуют.
Теперь СЭП будет выглядеть как раньше, только счёт меняется или только один счёт IBAN может использовать?

В приложении счета ИБАН появились еще утром после апдейта приложения.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:00

Re: Альфа-Банк

Действительно, косяк гугл плея. Никогда и не проверяю, обновления настроены автоматически все.
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:32

бонус за друга

Друг по ссылке оформил и пользуется картой. Когда мы получим заслуженный бонус по 200 грн.? :roll:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:35

  Олег1964 написав:Друг по ссылке оформил и пользуется картой. Когда мы получим заслуженный бонус по 200 грн.? :roll:

п 6.3 https://alfabank.ua/upload/Terms-Invite ... 4.2019.pdf
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37

  mihasik написав:Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.

так какая вас задолженность то интересует?
которая должна закраснеть ДО биллинга или которая закраснеет ПОСЛЕ биллинга?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:50

  v_bashin написав:добрый день.
Не могу найти на сайте полный перечень тарифов. Нужно на "платинум блэк" знать сколько комисия при переводе на юр.лицо. Дайте ссылку плиз

v_bashin, добрый день. Полный перечень тарифов - https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:54

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.

antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.


Добрый день, Alfa_Bank. На какой стадии находится мой вопрос, все еще рассматриваете?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:54

  Мизантрóп написав:
  Олег1964 написав:Друг по ссылке оформил и пользуется картой. Когда мы получим заслуженный бонус по 200 грн.? :roll:

п 6.3 https://alfabank.ua/upload/Terms-Invite ... 4.2019.pdf

Спасибо. Подождем.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:58

  Winstrolll написав:Добрый день. Подскажите, автоматический кэшбек 3% по карте Carbon ещё действителен? У меня суть какая - в приложении в начале месяца предлагает выбирать две категории для кэшбека Cashyou, ранее я выбирал топливо несколько месяцев + ещё одну среди разных (топливо брал просто ввиду отсутствия большого числа интересных мне категорий). Кэшбек начислялся, как полагается. В этом месяце топливо среди категорий мне не предложило, выбрал другие. Будет ли начисляться кэшбак чисто, как для самой карты Carbon? И ещё прошу уточнения - ранее представитель банка на этом форуме говорил мне, что Carbon в принципе не участвует в программе Кешью. Откуда тогда у меня в приложении возможность выбора категорий и т.д.?

Winstrolll, добрый день. 3% кешбек еще есть. Дайте ИНН, проверю откуда возможность выбирать супербонусы.
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