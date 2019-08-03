Winstrolll написав:

Добрый день. Подскажите, автоматический кэшбек 3% по карте Carbon ещё действителен? У меня суть какая - в приложении в начале месяца предлагает выбирать две категории для кэшбека Cashyou, ранее я выбирал топливо несколько месяцев + ещё одну среди разных (топливо брал просто ввиду отсутствия большого числа интересных мне категорий). Кэшбек начислялся, как полагается. В этом месяце топливо среди категорий мне не предложило, выбрал другие. Будет ли начисляться кэшбак чисто, как для самой карты Carbon? И ещё прошу уточнения - ранее представитель банка на этом форуме говорил мне, что Carbon в принципе не участвует в программе Кешью. Откуда тогда у меня в приложении возможность выбора категорий и т.д.?