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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:18
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.
Добрый день, Alfa_Bank. На какой стадии находится мой вопрос, все еще рассматриваете?
antey718, добрый день. Программа лояльности по карте уже действует. По бонусам отпишусь чуть позже.
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Alfa_Bank
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