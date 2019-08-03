RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7417741874197420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:18

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.

antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.


Добрый день, Alfa_Bank. На какой стадии находится мой вопрос, все еще рассматриваете?

antey718, добрый день. Программа лояльности по карте уже действует. По бонусам отпишусь чуть позже.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7417741874197420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, bor, Ferlakur, Flamingo, isen, Kevin, ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1309, 1310, 1311
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13100 1845899
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 12:17
2XL
Идея Банк 1 ... 1627, 1628, 1629
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16280 2315392
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 06:22
Ой+
Юнекс Банк 1 ... 166, 167, 168
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1676 358926
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 19:36
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74191)
05.08.2019 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.