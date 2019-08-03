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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:18
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.
Добрый день, Alfa_Bank. На какой стадии находится мой вопрос, все еще рассматриваете?
antey718, добрый день. Программа лояльности по карте уже действует. По бонусам отпишусь чуть позже.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:35
mephala написав: mihasik написав:
Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.
так какая вас задолженность то интересует?
которая должна закраснеть ДО биллинга или которая закраснеет ПОСЛЕ биллинга?
Та, которую нужно погасить в РД, чтоб не платить 60.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:38
Alfa_Bank
Планируется возможность оформления пакета "Platinum Black Plus" или перевода на данный пакет на льготных условиях с постоянной годовой абонплатой 0 грн вместо 1200 грн для обычных пользователей (не частных предпринимателей)?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:56
Kevin написав:Alfa_Bank
Планируется возможность оформления пакета "Platinum Black Plus" или перевода на данный пакет на льготных условиях с постоянной годовой абонплатой 0 грн вместо 1200 грн для обычных пользователей (не частных предпринимателей)?
Kevin, добрый день. Сейчас действует предложение по оформлению Platinum Black Plus в субботу в отделении: льготное годовое обслуживание в размере 600 гривен (стандартные условия 1200 гривен), но ежемесячное обслуживание остаётся. Детали можно узнать в отделении.
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