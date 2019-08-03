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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7417741874197420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:18

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.

antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.


Добрый день, Alfa_Bank. На какой стадии находится мой вопрос, все еще рассматриваете?

antey718, добрый день. Программа лояльности по карте уже действует. По бонусам отпишусь чуть позже.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:35

  mephala написав:
  mihasik написав:Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.

так какая вас задолженность то интересует?
которая должна закраснеть ДО биллинга или которая закраснеет ПОСЛЕ биллинга?

Та, которую нужно погасить в РД, чтоб не платить 60.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:38

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank

Планируется возможность оформления пакета "Platinum Black Plus" или перевода на данный пакет на льготных условиях с постоянной годовой абонплатой 0 грн вместо 1200 грн для обычных пользователей (не частных предпринимателей)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:56

  Kevin написав:Alfa_Bank

Планируется возможность оформления пакета "Platinum Black Plus" или перевода на данный пакет на льготных условиях с постоянной годовой абонплатой 0 грн вместо 1200 грн для обычных пользователей (не частных предпринимателей)?

Kevin, добрый день. Сейчас действует предложение по оформлению Platinum Black Plus в субботу в отделении: льготное годовое обслуживание в размере 600 гривен (стандартные условия 1200 гривен), но ежемесячное обслуживание остаётся. Детали можно узнать в отделении.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7417741874197420
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