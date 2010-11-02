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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:18
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.
Добрый день, Alfa_Bank. На какой стадии находится мой вопрос, все еще рассматриваете?
antey718, добрый день. Программа лояльности по карте уже действует. По бонусам отпишусь чуть позже.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:35
mephala написав: mihasik написав:
Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.
так какая вас задолженность то интересует?
которая должна закраснеть ДО биллинга или которая закраснеет ПОСЛЕ биллинга?
Та, которую нужно погасить в РД, чтоб не платить 60.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:38
Alfa_Bank
Планируется возможность оформления пакета "Platinum Black Plus" или перевода на данный пакет на льготных условиях с постоянной годовой абонплатой 0 грн вместо 1200 грн для обычных пользователей (не частных предпринимателей)?
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Kevin
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:56
Kevin написав:Alfa_Bank
Планируется возможность оформления пакета "Platinum Black Plus" или перевода на данный пакет на льготных условиях с постоянной годовой абонплатой 0 грн вместо 1200 грн для обычных пользователей (не частных предпринимателей)?
Kevin, добрый день. Сейчас действует предложение по оформлению Platinum Black Plus в субботу в отделении: льготное годовое обслуживание в размере 600 гривен (стандартные условия 1200 гривен), но ежемесячное обслуживание остаётся. Детали можно узнать в отделении.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:24
Не удается перевести деньги с карты Комфорт ни на Приват (через Сендмани), ни на Моно. В первом случае пишет, что карта не подходит для таких транзакций, во втором Моно говорит, что Альфа не сформировала платеж. Шо це таке?
С доходного сейфа тоже не дает перекинуть.
В отделении говорят, что карта активна, блокировок нет.
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ishvara
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:37
ishvara написав:
Не удается перевести деньги с карты Комфорт ни на Приват (через Сендмани), ни на Моно. В первом случае пишет, что карта не подходит для таких транзакций, во втором Моно говорит, что Альфа не сформировала платеж. Шо це таке?
С доходного сейфа тоже не дает перекинуть.
В отделении говорят, что карта активна, блокировок нет.
ishvara, добрый день. Карта заблокирована безопасностью. Для разблокировки обратитесь в КЦ банка.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:45
Alfa_Bank Это надо звонить на 044?
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ishvara
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:47
ishvara написав:Alfa_Bank
Это надо звонить на 044?
Можно на 044, или в чат в Мобайле можно написать, как вариант.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:16
Подскажите, пришло в Вайбер сообщение про 10% кишмиш по Glusco и + по промокоду -3грн. на бенз. Если я не есть участником бонусной системы Glusco, то промокод прокатит ?
Ну и вопрос тем кто там заправлялся....как бенз ? Гуано или как везде ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:30
lov2108 написав:
Подскажите, пришло в Вайбер сообщение про 10% кишмиш по Glusco и + по промокоду -3грн. на бенз. Если я не есть участником бонусной системы Glusco, то промокод прокатит ?
Ну и вопрос тем кто там заправлялся....как бенз ? Гуано или как везде ?
Бенз не знаю, дизель хорош. Топливо росиянское.
Промокод не прокатит без карты лояльности.
Участником бонусной программы стать легко. На месте на заправке, либо скачайте и установите приложение на смартфон и автоматически станете участником.
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Олег1964
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