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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:39
Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:52
Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:12
_Slava_ написав:
Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли
Только что пришло.
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Vorlon
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:31
Vorlon написав: _Slava_ написав:
Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли
Только что пришло.
Последний поезд тоже только, что дошел. Обработали все вместе.
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