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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7418741974207421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:39

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:52

Re: Альфа-Банк

Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:12

  _Slava_ написав:Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли

Только что пришло.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:31

  Vorlon написав:
  _Slava_ написав:Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли

Только что пришло.

Последний поезд тоже только, что дошел. Обработали все вместе.
lel
 
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