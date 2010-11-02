Додано: Пон 05 сер, 2019 20:05

В пятницу с номера (067) 810-04-70 с разницей менее часа начали приходить СМС следующего содержания -"ФИО (не мои), в связи с неуплатой долга произойдет выезд оперативной группы банка вместе с полицией по адресу ........ (указан адрес моих соседей) для оценки имущества в присутствии соседей". Посмотрел в интернете, что за номер, оказалось принадлежит Альфа Банку, я у Альфы кредиты не брал, я клиент банка но не по кредитам.В чате на сайте альфы пишу так и так и почему мне шлют СМС, разглашают персональные данные соседа....в общем что нах, ответ был-"инфо зафиксирована, также, когда увидите соседа попросите, чтоб он актуализировал свои личные данные в банке"......но я не знаком с соседом, кроме зрдасте/добрый день(вечер) общения нет, я даже не знал как его зовут, никому из соседей свой тел я никогда не давал, больше того когда я хотел что бы и маме в альфе привязали мой тел. для получения СМС и ИБ мне ответили что у них по программам не может быть один номер привязан к двум клиентам, программа не пропустит, а мой номер у Альфы привязан ко мне уже даже не два и не три года как я клиент Альфы.На этом история не закончилась, в пятницу же приходит мне СМС уже отправитель написано Альфа Банк о том что мое обращение рассмотрено и мне СМС не слались и ничьи персональные данные не разглашались....ну ладно, думаю может в интернете неверные данные я нашел и номер (067) 810-04-70 с которого приходили СМС не их, на выходных снова с этого номера приходили СМС такого же содержания о том что к соседу придут, сегодня возвращался домой как раз столкнулся с соседом, спрашиваю так и так вас случайно не ФИО из СМС зовут а то мне приходят СМС непонятно от кого, он горит да это я, спрашиваю какому банку он должен он говорит Альфа Банку но он уже заплатил так что СМС должны перестать приходить, естественно он не мог альфе дать мой номер так как он его не знает...... в общем схема Альфы напрячь соседей может и достигла цели и он заплатил, но у меня желание работать с таким банком дальше и оставаться его клиентом пропадает когда меня так напрягают из за соседей.Но и на этом история не закончилась, от Альфа Банка сегодня приходит СМС с предложением взять кредит и получить кэшбэк 20 %у меня правда остался вопрос, в Альфа Банке работают либо приколисты, либо отмороженные, либо отмороженные приколистывы там что если Вам не погасят в следующий раз кредит придете и нассыте и насрете в подъезде да еще и стекла повыбиваете и напишите на стене подъезда, что в этом виноват ФИО из такой то квартиры так как он должен банку, соседи примите меры......нет спасибо мне сотрудничество с таким банком не нужно.Ув. представитель Альфа Банка, как можно удалить свой номер тел из ваших баз что бы мне не слали в будущем всякую куйню, ну или как минимум запретить банку слать мне всякую куйню которая лично ко мне не имеет никакого отношения, да еще и потом банк отмораживается после моего обращения что рассмотрел мое обращение и что типа он мне ничего не слал и номер (067) 810-04-70 не его получается, а СМС с этого номера мне еще приходили после того как Альфа Банк вроде как рассмотрели мое обращение и прислал мне СМС что они мне ничего не слали и никакие персональные данные ничьи не разглашали.