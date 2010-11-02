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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7419742074217422 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 992 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 204 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 165 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 160 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 271 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 192 Всього голосів : 992 Додано: Пон 05 сер, 2019 20:55 _Slava_ написав: Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли Кто-то отправлял обеденным поездом сэпы? Отправлял на Глобус, не пришли

На а-банк после 16-00 отправлял - дошло. На а-банк после 16-00 отправлял - дошло. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5307 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 07:32 Фантом написав: Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли. Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.

Фантом, доброе утро. А можно больше подробностей Фантом, доброе утро. А можно больше подробностей Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6798 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 07:38 DjPavel написав: Господа, а кто подскажет, какой сейчас регламент зачисления средств на карточные с других счетов. Раньше помню, чтобы день в день платеж зашел с карты Альфы на Кредитку, нужно было по номеру счета отправлять. Сейчас как? Регламент не изменился (давно не читал ветку)? А то у меня погасить нужно до завтра, если завтра до 12 дня по номеру счета отправлю, норм?



Спасибо! Господа, а кто подскажет, какой сейчас регламент зачисления средств на карточные с других счетов. Раньше помню, чтобы день в день платеж зашел с карты Альфы на Кредитку, нужно было по номеру счета отправлять. Сейчас как? Регламент не изменился (давно не читал ветку)? А то у меня погасить нужно до завтра, если завтра до 12 дня по номеру счета отправлю, норм?Спасибо!

DjPavel, доброе утро. В разделе "Переводы и платежи" в веб-версии есть кнопка "Пополнение счета онлайн", при оплате до 19:00, сумма на счете день-в-день, если отправите до 12:00, точно успеете DjPavel, доброе утро. В разделе "Переводы и платежи" в веб-версии есть кнопка "Пополнение счета онлайн", при оплате до 19:00, сумма на счете день-в-день, если отправите до 12:00, точно успеете Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6798 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 07:41 3xXx написав: В пятницу с номера (067) 810-04-70 с разницей менее часа начали приходить СМС следующего содержания -"ФИО (не мои), в связи с неуплатой долга произойдет выезд оперативной группы банка вместе с полицией по адресу ........ (указан адрес моих соседей) для оценки имущества в присутствии соседей". Посмотрел в интернете, что за номер, оказалось принадлежит Альфа Банку, я у Альфы кредиты не брал, я действующий клиент банка но не по кредитам, периодически провожу через него разные банковские операции не связанные с кредитами соответственно есть в его базе мои данные в том числе и адрес с тел.



В чате на сайте альфы пишу так и так и почему мне шлют СМС, разглашают персональные данные соседа....в общем что нах, ответ был-"инфо зафиксирована, также, когда увидите соседа попросите, чтоб он актуализировал свои личные данные в банке"......но я не знаком с соседом, кроме зрдасте/добрый день(вечер) общения нет, я даже не знал как его зовут, никому из соседей свой тел я никогда не давал, больше того когда я хотел что бы и маме в альфе привязали мой тел. для получения СМС и ИБ мне ответили что у них по программам не может быть один номер привязан к двум клиентам, программа не пропустит, а мой номер у Альфы привязан ко мне уже даже не два и не три года как я клиент Альфы.

На этом история не закончилась, в пятницу же приходит мне СМС уже отправитель написано Альфа Банк о том что мое обращение рассмотрено и мне СМС не слались и ничьи персональные данные не разглашались....ну ладно, думаю может в интернете неверные данные я нашел и номер (067) 810-04-70 с которого приходили СМС не их, на выходных снова с этого номера приходили СМС такого же содержания о том что к соседу придут, сегодня возвращался домой как раз столкнулся с соседом, спрашиваю так и так вас случайно не ФИО из СМС зовут а то мне приходят СМС непонятно от кого, он горит да это я, спрашиваю какому банку он должен он говорит Альфа Банку но он уже заплатил так что СМС должны перестать приходить, естественно он не мог альфе дать мой номер так как он его не знает...... в общем схема Альфы напрячь всех соседей из их базы может и достигла цели, и он заплатил, но у меня желание работать с таким банком дальше и оставаться его клиентом пропадает когда меня так напрягают из за соседей.



Но и на этом история не закончилась, от Альфа Банка сегодня приходит СМС с предложением взять кредит и получить кэшбэк 20 % у меня правда остался вопрос, в Альфа Банке работают либо приколисты, либо отмороженные, либо отмороженные приколисты вы там что если Вам не погасят в следующий раз кредит придете и нассыте и насрете в подъезде да еще и стекла повыбиваете и напишите на стене подъезда, что в этом виноват ФИО из такой то квартиры так как он должен банку, соседи примите меры......нет спасибо мне сотрудничество с таким банком не нужно.



Ув. представитель Альфа Банка, как можно удалить свой номер тел из ваших баз что бы мне не слали в будущем всякую куйню, ну или как минимум запретить банку слать мне всякую куйню которая лично ко мне не имеет никакого отношения, да еще и потом банк отмораживается после моего обращения что рассмотрел мое обращение и что типа он мне ничего не слал и номер (067) 810-04-70 не его получается, а СМС с этого номера мне еще приходили после того как Альфа Банк вроде как рассмотрели мое обращение и прислал мне СМС что они мне ничего не слали и никакие персональные данные ничьи не разглашали. В пятницу с номера (067) 810-04-70 с разницей менее часа начали приходить СМС следующего содержания -"ФИО (не мои), в связи с неуплатой долга произойдет выезд оперативной группы банка вместе с полицией по адресу ........ (указан адрес моих соседей) для оценки имущества в присутствии соседей". Посмотрел в интернете, что за номер, оказалось принадлежит Альфа Банку, я у Альфы кредиты не брал, я действующий клиент банка но не по кредитам, периодически провожу через него разные банковские операции не связанные с кредитами соответственно есть в его базе мои данные в том числе и адрес с тел.В чате на сайте альфы пишу так и так и почему мне шлют СМС, разглашают персональные данные соседа....в общем что нах, ответ был-"инфо зафиксирована, также, когда увидите соседа попросите, чтоб он актуализировал свои личные данные в банке"......но я не знаком с соседом, кроме зрдасте/добрый день(вечер) общения нет, я даже не знал как его зовут, никому из соседей свой тел я никогда не давал, больше того когда я хотел что бы и маме в альфе привязали мой тел. для получения СМС и ИБ мне ответили что у них по программам не может быть один номер привязан к двум клиентам, программа не пропустит, а мой номер у Альфы привязан ко мне уже даже не два и не три года как я клиент Альфы.На этом история не закончилась, в пятницу же приходит мне СМС уже отправитель написано Альфа Банк о том что мое обращение рассмотрено и мне СМС не слались и ничьи персональные данные не разглашались....ну ладно, думаю может в интернете неверные данные я нашел и номер (067) 810-04-70 с которого приходили СМС не их, на выходных снова с этого номера приходили СМС такого же содержания о том что к соседу придут, сегодня возвращался домой как раз столкнулся с соседом, спрашиваю так и так вас случайно не ФИО из СМС зовут а то мне приходят СМС непонятно от кого, он горит да это я, спрашиваю какому банку он должен он говорит Альфа Банку но он уже заплатил так что СМС должны перестать приходить, естественно он не мог альфе дать мой номер так как он его не знает...... в общем схема Альфы напрячь всех соседей из их базы может и достигла цели, и он заплатил, но у меня желание работать с таким банком дальше и оставаться его клиентом пропадает когда меня так напрягают из за соседей.Но и на этом история не закончилась, от Альфа Банка сегодня приходит СМС с предложением взять кредит и получить кэшбэк 20 %у меня правда остался вопрос, в Альфа Банке работают либо приколисты, либо отмороженные, либо отмороженные приколистывы там что если Вам не погасят в следующий раз кредит придете и нассыте и насрете в подъезде да еще и стекла повыбиваете и напишите на стене подъезда, что в этом виноват ФИО из такой то квартиры так как он должен банку, соседи примите меры......нет спасибо мне сотрудничество с таким банком не нужно.Ув. представитель Альфа Банка, как можно удалить свой номер тел из ваших баз что бы мне не слали в будущем всякую куйню, ну или как минимум запретить банку слать мне всякую куйню которая лично ко мне не имеет никакого отношения, да еще и потом банк отмораживается после моего обращения что рассмотрел мое обращение и что типа он мне ничего не слал и номер (067) 810-04-70 не его получается, а СМС с этого номера мне еще приходили после того как Альфа Банк вроде как рассмотрели мое обращение и прислал мне СМС что они мне ничего не слали и никакие персональные данные ничьи не разглашали.

3xXx, добрый день. Ситуация не понятная Напишите номер телефона, на который пришли смс, дату и время, ФИО заемщика, разберемся. 3xXx, добрый день. Ситуация не понятнаяНапишите номер телефона, на который пришли смс, дату и время, ФИО заемщика, разберемся. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6798 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7419742074217422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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