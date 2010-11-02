curiousobro написав:Я бы на вашем месте внимательно прочитал подписанный вами договор с Аллой там все есть, уверен на 99%
Возможно-есть, но не коллекторам, коллекторам они могли бы передать в том случае если бы заемщикам/должником был я, а не мой сосед, но я таковым не являюсь, следовательно они не имели право без моего согласия им передавать мои персональные данные и устраивать мне СМС террор.
P.S. а скорей всего и этого нету, т.к. я заключал договора на обслуживание еще до того как был принят закон о персональных данных и ответственности за их разглашение, соответственно я не давал банку разрешение передавать мои персональные данные хоть кому то, включая коллекторов.
mephala написав:почерк похож на дельту. мне так само приходили смс на соседей.
причем от коллекторов.
звонил им и спрашивал откуда мой номер - сказали банк передал как контактный. хотя я тоже знаю 100% что у соседей не было телефона моего. так что когда создают досье должника в контакты могут запихнуть не только тех кого указали при оформлении кредита. а и всех кто живет рядом. вот такие реалии у нас.
Если они передали мои персональны данные коллекторам, тогда точно есть повод требовать от Альфы компенсацию за разглашение им моих персональных данных, на что я согласие не давал. Закон о персональных данных и в том числе о наказании за их разглашение был принят после того как накрылась Дельта, тогда наказания для Банков как держателей баз персональных данных небыло, а сейчас есть, так что да, я все таки подумал и ув. представитель Альфа Банка я настаиваю на компенсации за разглашение моих персональных данных и СМС террор который банк мне устроил в пятницу и выходные.
3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.
clientage написав:Alfa_Bank, а чо это щас в отд-и на Белорусской(Киев) не работают ВСЕ ТРИ АТМ с кешином? Охранник улыбаясь грит, шо связи нэма Я думал, шо серьёзная банка, беспокоясь о клиентах, всегда предусматривает резервирование и каналов связи и каналов питания Могу вам продать свой стаааренький зухель за $20, Укртелеком щас працюе. Могу даж Хитачу на 2КВт с канистрой бензуса с дачи закинуть вам на время Как так мона не любить своего клиента? Пришлось сувать гроши в ТСО бегемота напротив, там все фурычило
3xXx написав:Если они передали мои персональны данные коллекторам, тогда точно есть повод требовать от Альфы компенсацию за разглашение им моих персональных данных, на что я согласие не давал. Закон о персональных данных и в том числе о наказании за их разглашение был принят после того как накрылась Дельта, тогда наказания для Банков как держателей баз персональных данных небыло, а сейчас есть, так что да, я все таки подумал и ув. представитель Альфа Банка я настаиваю на компенсации за разглашение моих персональных данных и СМС террор который банк мне устроил в пятницу и выходные.
3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.
Т.е. это сам сосед через своих дружков разводит 3xXx на бабки
Alfa_Bank написав:3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.
Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.
Alfa_Bank написав:3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.
Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.
Фантом написав:Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.
Фантом, доброе утро. А можно больше подробностей
Нет возможности сохранять платежи в шаблонах, нельзя по ним настроить регулярные платежи, нет возможности повторить платёж в МАБе. Т.е. все платежи по IBANу, в отличии от платежей по реквизитам, нужно каждый раз набирать в ручную.
Фантом написав:Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.
Фантом, доброе утро. А можно больше подробностей
Нет возможности сохранять платежи в шаблонах, нельзя по ним настроить регулярные платежи, нет возможности повторить платёж в МАБе. Т.е. все платежи по IBANу, в отличии от платежей по реквизитам, нужно каждый раз набирать в ручную.