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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7421742274237424>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:24

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Я бы на вашем месте внимательно прочитал подписанный вами договор с Аллой там все есть, уверен на 99%


Возможно-есть, но не коллекторам, коллекторам они могли бы передать в том случае если бы заемщикам/должником был я, а не мой сосед, но я таковым не являюсь, следовательно они не имели право без моего согласия им передавать мои персональные данные и устраивать мне СМС террор.

P.S. а скорей всего и этого нету, т.к. я заключал договора на обслуживание еще до того как был принят закон о персональных данных и ответственности за их разглашение, соответственно я не давал банку разрешение передавать мои персональные данные хоть кому то, включая коллекторов.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:30

  3xXx написав:
  mephala написав:почерк похож на дельту.
мне так само приходили смс на соседей.
причем от коллекторов.

звонил им и спрашивал откуда мой номер - сказали банк передал как контактный.
хотя я тоже знаю 100% что у соседей не было телефона моего.
так что когда создают досье должника в контакты могут запихнуть не только тех кого указали при оформлении кредита. а и всех кто живет рядом.
вот такие реалии у нас.


Если они передали мои персональны данные коллекторам, тогда точно есть повод требовать от Альфы компенсацию за разглашение им моих персональных данных, на что я согласие не давал. Закон о персональных данных и в том числе о наказании за их разглашение был принят после того как накрылась Дельта, тогда наказания для Банков как держателей баз персональных данных небыло, а сейчас есть, так что да, я все таки подумал и ув. представитель Альфа Банка я настаиваю на компенсации за разглашение моих персональных данных и СМС террор который банк мне устроил в пятницу и выходные.

3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:37

  clientage написав:Alfa_Bank, а чо это щас в отд-и на Белорусской(Киев) не работают ВСЕ ТРИ АТМ с кешином? Охранник улыбаясь грит, шо связи нэма :evil: Я думал, шо серьёзная банка, беспокоясь о клиентах, всегда предусматривает резервирование и каналов связи и каналов питания :!:
Могу вам продать свой стаааренький зухель за $20, Укртелеком щас працюе. Могу даж Хитачу на 2КВт с канистрой бензуса с дачи закинуть вам на время :mrgreen:
Как так мона не любить своего клиента?
Пришлось сувать гроши в ТСО бегемота напротив, там все фурычило :wink: :wink:

clientage, добрый день. Уже все работает.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:39

  Alfa_Bank написав:
  3xXx написав:Если они передали мои персональны данные коллекторам, тогда точно есть повод требовать от Альфы компенсацию за разглашение им моих персональных данных, на что я согласие не давал. Закон о персональных данных и в том числе о наказании за их разглашение был принят после того как накрылась Дельта, тогда наказания для Банков как держателей баз персональных данных небыло, а сейчас есть, так что да, я все таки подумал и ув. представитель Альфа Банка я настаиваю на компенсации за разглашение моих персональных данных и СМС террор который банк мне устроил в пятницу и выходные.

3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.

Т.е. это сам сосед через своих дружков разводит 3xXx на бабки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:42

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.


Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:51

  3xXx написав:
  Alfa_Bank написав:3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.


Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.

Тогда жду смс с текстом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:57

  3xXx написав:Если они передали мои персональны данные коллекторам, тогда точно есть повод требовать от Альфы компенсацию за разглашение им моих персональных данных, на что я согласие не давал.

внимательно читайте что подписываете. там есть пункт согласия на передачу персональных данных третьим лицам. согласен что это беспредел но таковы реалии украинского банкинга.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:59

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.

Фантом, доброе утро. А можно больше подробностей :roll:


Нет возможности сохранять платежи в шаблонах, нельзя по ним настроить регулярные платежи, нет возможности повторить платёж в МАБе. Т.е. все платежи по IBANу, в отличии от платежей по реквизитам, нужно каждый раз набирать в ручную.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

Re: Альфа-Банк

посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:01

  Фантом написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Уважаемый представитель передайте Вашим разработчикам. Платёж по IBANу сделали, а сохранять их в шаблонах забыли.

Фантом, доброе утро. А можно больше подробностей :roll:


Нет возможности сохранять платежи в шаблонах, нельзя по ним настроить регулярные платежи, нет возможности повторить платёж в МАБе. Т.е. все платежи по IBANу, в отличии от платежей по реквизитам, нужно каждый раз набирать в ручную.

Спасибо, инфо передала.
Alfa_Bank
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