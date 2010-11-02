Додано: Вів 06 сер, 2019 09:24

curiousobro написав: Я бы на вашем месте внимательно прочитал подписанный вами договор с Аллой там все есть, уверен на 99% Я бы на вашем месте внимательно прочитал подписанный вами договор с Аллой там все есть, уверен на 99%

Возможно-есть, но не коллекторам, коллекторам они могли бы передать в том случае если бы заемщикам/должником был я, а не мой сосед, но я таковым не являюсь, следовательно они не имели право без моего согласия им передавать мои персональные данные и устраивать мне СМС террор.P.S. а скорей всего и этого нету, т.к. я заключал договора на обслуживание еще до того как был принят закон о персональных данных и ответственности за их разглашение, соответственно я не давал банку разрешение передавать мои персональные данные хоть кому то, включая коллекторов.