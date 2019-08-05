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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7421742274237424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:03

  Hack-Stock написав:посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого

комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:32

  mephala написав:
  Hack-Stock написав:посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого

комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).

максимка если буду гасить до конца текущего месяца то на 60 грн не попадаю, верно? И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:36

Hack-Stock лучше еще и по рефе https://alfabank.ua/ru/about/press/druz ... grami-1836
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:51

  Hack-Stock написав: И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?

«Mаксимум» для фізичних осіб
Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами , від суми операції
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:45

  Hack-Stock написав:
  mephala написав:
  Hack-Stock написав:посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого

комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).

максимка если буду гасить до конца текущего месяца то на 60 грн не попадаю, верно? И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?

если чисто для орехов в дебетном режиме то максимка лучше. так как можно в любой момент залезть в кредит если покупка неожиданная и в удобный момент пополнить карту. но с кредитки свои уже не вытащить кроме как потратить в торговой сети.
а на дебетке деньги спокойно туда сюда могут перетекать. в смысле в наличку или на депошку.
так что смотря что вам удобнее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:53

  Hack-Stock написав:
  mephala написав:
  Hack-Stock написав:посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого

комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).

максимка если буду гасить до конца текущего месяца то на 60 грн не попадаю, верно? И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?

Без кредлимита максимку не дают. Может ошибаюсь.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:23

  Alfa_Bank написав:
  3xXx написав:
  Alfa_Bank написав:3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.


Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.

Тогда жду смс с текстом.


Все Вам переслал, ухожу, буду дома за компом только вечером, разбирайтесь, будут вопросы звоните.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:31

  3xXx написав:
Все Вам переслал, ухожу, буду дома за компом только вечером, разбирайтесь, будут вопросы звоните.

Получила, разбираюсь.
Alfa_Bank
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