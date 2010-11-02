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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:03
Hack-Stock написав:
посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого
комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).
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mephala
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:32
mephala написав: Hack-Stock написав:
посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого
комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).
максимка если буду гасить до конца текущего месяца то на 60 грн не попадаю, верно? И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?
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Hack-Stock
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:36
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:51
Hack-Stock написав:
И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:45
Hack-Stock написав: mephala написав: Hack-Stock написав:
посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого
комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).
максимка если буду гасить до конца текущего месяца то на 60 грн не попадаю, верно? И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?
если чисто для орехов в дебетном режиме то максимка лучше. так как можно в любой момент залезть в кредит если покупка неожиданная и в удобный момент пополнить карту. но с кредитки свои уже не вытащить кроме как потратить в торговой сети.
а на дебетке деньги спокойно туда сюда могут перетекать. в смысле в наличку или на депошку.
так что смотря что вам удобнее.
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mephala
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:53
Hack-Stock написав: mephala написав: Hack-Stock написав:
посоветуйте,какую карту открыть лучше всего для кешью клаба? Где минимум абонплат, плат за смс, страховок и всякого такого
комфорт - дебетка. при выполнении 8 покупок в месяц возможна полная бесплатность
максимка - кредитка, можно юзать и в дебетном режиме. возможна полная бесплатность если грейс до 31 дня или абонка 60 грн в других случаях (кредитный режим или грейс до 62 дней).
максимка если буду гасить до конца текущего месяца то на 60 грн не попадаю, верно? И если кредитного лимита не нальют то юзаю просто как дебетку и полностью бесплатная или где-то еще могут быть попадосы?
Без кредлимита максимку не дают. Может ошибаюсь.
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Олег1964
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:23
Alfa_Bank написав: 3xXx написав: Alfa_Bank написав:
3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.
Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.
Тогда жду смс с текстом.
Все Вам переслал, ухожу, буду дома за компом только вечером, разбирайтесь, будут вопросы звоните.
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3xXx
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:31
3xXx написав:
Все Вам переслал, ухожу, буду дома за компом только вечером, разбирайтесь, будут вопросы звоните.
Получила, разбираюсь.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:29
У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:00
Stringer у меня даже до шарика докатился, правда только в 19:05, но это очень неплохой показатель, что для аллы что для шарика
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Кассандра
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