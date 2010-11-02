3xXx написав:

Alfa_Bank написав: 3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные. 3xXx, написала вам в ЛС. В Альфе нет должника с ФИО, что вы указали, и смс с данным текстом на указанный номер не уходили. Прошу вас еще раз проверить, может, в смс есть еще данные.

Перешлите мне по СМС номер тел на который слать сообщение и я перешлю на него Вам текст СМС, убедитесь сами, или я сейчас ухожу в город и буду в течении часа-двух все равно проходить мимо Вашего отделения, позвоните мне и если надо я занесу тел Вашим сотрудникам, пусть они подтвердят Вам с какого номера и какого содержания приходили СМС..... и да я спрашивал у соседа кому он должен, он сказал/подтвердил Альфа Банку.