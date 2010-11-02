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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 01:20
господа что нужно сделать при получении "максимки"?
- сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС?
- страховок и прочей белиберды тут не суют?
- на что ещё обратить внимание?
просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Сер 07 сер, 2019 01:26
Олег1964 написав:
Без кредлимита максимку не дают. Может ошибаюсь.
а его разве нельзя уменьшить до какой-то символической суммы, к примеру, 100 грн?
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Arien
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Додано: Сер 07 сер, 2019 06:15
По акции "приведи друга", друг не успел совершить покупку в течении 31 календарного дня, после оформления карты, для получения 200 грн. Можно закрыть эту карту и по ссылке ему открыть новую?
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envyme1
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Вів 06 сер, 2019 21:27
klug
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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