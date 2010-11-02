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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7422742374247425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 01:20

господа что нужно сделать при получении "максимки"?
- сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС?
- страховок и прочей белиберды тут не суют?
- на что ещё обратить внимание?

просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 01:26

  Олег1964 написав:Без кредлимита максимку не дают. Может ошибаюсь.


а его разве нельзя уменьшить до какой-то символической суммы, к примеру, 100 грн?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 06:15

По акции "приведи друга", друг не успел совершить покупку в течении 31 календарного дня, после оформления карты, для получения 200 грн. Можно закрыть эту карту и по ссылке ему открыть новую?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 06:52

Re: Альфа-Банк

подскажите, вот пишут кешбек 10%, и лимит бонусов 500, это сколько в деньгах? 1 бонус тут сколько?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:12

  uaprofi написав:господа что нужно сделать при получении "максимки"?
- сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС?
- страховок и прочей белиберды тут не суют?
- на что ещё обратить внимание?

просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?

uaprofi, доброе утро. Перейти на PUSH можно сразу после активации карты, плату не спишут в таком случае. У карты есть две страховки - от несчастного случая и финансовых рисков. Плата за просмотр баланса по Максимум - 3 грн. за операцию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:17

  Hack-Stock написав:подскажите, вот пишут кешбек 10%, и лимит бонусов 500, это сколько в деньгах? 1 бонус тут сколько?

Hack-Stock, доброе утро. При возврате покупки 1 бонус = 1 грн. без учета налога. Накопите 500 бонусов, сможете вывести покупку на сумму 402, 50 грн. (500 - 19.5% налога).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:24

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Перейти на PUSH можно сразу после активации
меня через пару дней ток пустило.Сразу в интерфейсе ток одно предлагало "включить уведомления".Уже после пятка разблоков учетки и день спустя увидел знакомый интерфейс для пушей.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:35

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Перейти на PUSH можно сразу после активации
меня через пару дней ток пустило.Сразу в интерфейсе ток одно предлагало "включить уведомления".Уже после пятка разблоков учетки и день спустя увидел знакомый интерфейс для пушей.

Мизантрóп, добрый день. Если повторится, пишите.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7422742374247425
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