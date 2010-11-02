Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:26
Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:37
Re: Альфа-Банк
РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.
3-го числа подписывайте и спокойно гасите всегда 1-го как хотели.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:39
ТАСя в неадеквате с тарифами, Алла тормозит.
Можно плавно и неспешно перелазить на Форвард, который внезапно повернулся к клиентам лицом
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:44
Я уже уточнил у представителя - вчерашний вечерний пул был отправлен в 18-30 ... кредитднипро его вчера не принял, самки собак
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:55
Это всё нормально и понятно. Поэтому у меня тоже 1 число. Хотя изначально хотел 31-го, но не срослось...
А у 3-го тоже недостаток - покупку 1 числа в рабочий день сделать будет нельзя. Короче, ерунда!
|