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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:26
Stringer написав:
У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?
Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:37
MASolomko написав:Хочется получить РД 1 число при оформлении крелитки. Ближайшее — 1 октября.
Можно как-то по другому сие сделать, а не ждать октября?
Ps Я проживаю в Донецкой области. По ссылке друга подам заявку, мне направят в отделение. В отделение мне же дадут сразу же подписывать договор на кредитку?
РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.
3-го числа подписывайте и спокойно гасите всегда 1-го как хотели.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:39
cdj2 написав: Stringer написав:
У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?
Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.
ТАСя в неадеквате с тарифами, Алла тормозит.
Можно плавно и неспешно перелазить на Форвард, который внезапно повернулся к клиентам лицом
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1
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:44
cdj2 написав: Stringer написав:
У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?
Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.
Я уже уточнил у представителя - вчерашний вечерний пул был отправлен в 18-30 ... кредитднипро его вчера не принял, самки собак
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Stringer
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1
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:55
2XL написав:
РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.
Это всё нормально и понятно. Поэтому у меня тоже 1 число. Хотя изначально хотел 31-го, но не срослось...
А у 3-го тоже недостаток - покупку 1 числа в рабочий день сделать будет нельзя. Короче, ерунда!
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Додано: Сер 07 сер, 2019 12:02
Arien написав: Олег1964 написав:
Без кредлимита максимку не дают. Может ошибаюсь.
а его разве нельзя уменьшить до какой-то символической суммы, к примеру, 100 грн?
Моей жене максимку без лимита не дали. Может офпред расскажет дают ли максимку без лимита.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:46
Не дают
... делайте хоть что-нибудь!
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2
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:48
2XL написав:
MASolomko написав:Хочется получить РД 1 число при оформлении крелитки. Ближайшее — 1 октября.
Можно как-то по другому сие сделать, а не ждать октября?
Ps Я проживаю в Донецкой области. По ссылке друга подам заявку, мне направят в отделение. В отделение мне же дадут сразу же подписывать договор на кредитку?
РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.
3-го числа подписывайте и спокойно гасите всегда 1-го как хотели.
Не поняв проблем. Гасить мона и 1го ж, прям в РД
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:53
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
господа что нужно сделать при получении "максимки"?
- сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС?
- страховок и прочей белиберды тут не суют?
- на что ещё обратить внимание?
просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?
uaprofi, доброе утро. Перейти на PUSH можно сразу после активации карты, плату не спишут в таком случае. У карты есть две страховки - от несчастного случая и финансовых рисков. Плата за просмотр баланса по Максимум - 3 грн. за операцию.
страховки у Вас это отдельный договор (т.е. будет отдельный листик)?
как мне понять при получение карты что всякие страховки полностью отключены?
и ещё вопрос - там есть сноска 10
какой пунк в банкомате выпирать чтобы не тарифицировалось: баланс? выписка? минивыписка? любой?
16. Надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить
будь-якому банку (в т.ч. Альфа-Банку та Укрсоцбанку)10
10 Плата не стягується в разі здійснення один раз на добу операції з надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить Альфа-Банку та Укрсоцбанку
"комиссии банкомата" - типа просмотра баланса - входят в льготный периуд?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:58
clientage написав:
Не дают
Вот и я про то.
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