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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7423742474257426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:26

  Stringer написав:У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?

Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:37

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Хочется получить РД 1 число при оформлении крелитки. Ближайшее — 1 октября.
Можно как-то по другому сие сделать, а не ждать октября?

Ps Я проживаю в Донецкой области. По ссылке друга подам заявку, мне направят в отделение. В отделение мне же дадут сразу же подписывать договор на кредитку?
РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.
3-го числа подписывайте и спокойно гасите всегда 1-го как хотели.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:39

  cdj2 написав:
  Stringer написав:У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?

Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.


ТАСя в неадеквате с тарифами, Алла тормозит.

Можно плавно и неспешно перелазить на Форвард, который внезапно повернулся к клиентам лицом :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:44

  cdj2 написав:
  Stringer написав:У всех вечерний поезд не пришёл по назначению?

Как правило проблемы с утренним поездом. Уже два месяца как перестал ездить. Так что поезд в 10:00 всё. Только обеденный и вечерний ездят.

Я уже уточнил у представителя - вчерашний вечерний пул был отправлен в 18-30 ... кредитднипро его вчера не принял, самки собак
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:55

  2XL написав:РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.

Это всё нормально и понятно. Поэтому у меня тоже 1 число. Хотя изначально хотел 31-го, но не срослось...

А у 3-го тоже недостаток - покупку 1 числа в рабочий день сделать будет нельзя. Короче, ерунда!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:02

  Arien написав:
  Олег1964 написав:Без кредлимита максимку не дают. Может ошибаюсь.


а его разве нельзя уменьшить до какой-то символической суммы, к примеру, 100 грн?

Моей жене максимку без лимита не дали. Может офпред расскажет дают ли максимку без лимита.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:46

Не дают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:48

  2XL написав:
MASolomko написав:Хочется получить РД 1 число при оформлении крелитки. Ближайшее — 1 октября.
Можно как-то по другому сие сделать, а не ждать октября?

Ps Я проживаю в Донецкой области. По ссылке друга подам заявку, мне направят в отделение. В отделение мне же дадут сразу же подписывать договор на кредитку?
РД 1-го числа потянет за собой ряд календарных проблем. Погашать придется при выпадении на выходные 31, 30, 29, а если февраль неудачно ляжет то и 27го.
3-го числа подписывайте и спокойно гасите всегда 1-го как хотели.

Не поняв проблем. Гасить мона и 1го ж, прям в РД
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:53

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:господа что нужно сделать при получении "максимки"?
- сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС?
- страховок и прочей белиберды тут не суют?
- на что ещё обратить внимание?

просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?

uaprofi, доброе утро. Перейти на PUSH можно сразу после активации карты, плату не спишут в таком случае. У карты есть две страховки - от несчастного случая и финансовых рисков. Плата за просмотр баланса по Максимум - 3 грн. за операцию.


страховки у Вас это отдельный договор (т.е. будет отдельный листик)?
как мне понять при получение карты что всякие страховки полностью отключены?

и ещё вопрос - там есть сноска 10
16. Надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить
будь-якому банку (в т.ч. Альфа-Банку та Укрсоцбанку)10
10 Плата не стягується в разі здійснення один раз на добу операції з надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить Альфа-Банку та Укрсоцбанку

какой пунк в банкомате выпирать чтобы не тарифицировалось: баланс? выписка? минивыписка? любой?
"комиссии банкомата" - типа просмотра баланса - входят в льготный периуд?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:58

  clientage написав:Не дают

Вот и я про то.
Олег1964
 
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