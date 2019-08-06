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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7424742574267427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:22

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:господа что нужно сделать при получении "максимки"?
- сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС?
- страховок и прочей белиберды тут не суют?
- на что ещё обратить внимание?

просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?

uaprofi, доброе утро. Перейти на PUSH можно сразу после активации карты, плату не спишут в таком случае. У карты есть две страховки - от несчастного случая и финансовых рисков. Плата за просмотр баланса по Максимум - 3 грн. за операцию.


страховки у Вас это отдельный договор (т.е. будет отдельный листик)?
как мне понять при получение карты что всякие страховки полностью отключены?

и ещё вопрос - там есть сноска 10
16. Надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить
будь-якому банку (в т.ч. Альфа-Банку та Укрсоцбанку)10
10 Плата не стягується в разі здійснення один раз на добу операції з надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить Альфа-Банку та Укрсоцбанку

какой пунк в банкомате выпирать чтобы не тарифицировалось: баланс? выписка? минивыписка? любой?
"комиссии банкомата" - типа просмотра баланса - входят в льготный периуд?

Да, будет отдельный договор/листик. При получении карты, страховки будут подключены. Вы сами потом их сможете отключить при звонке в КЦ (хотя, советую подумать, может, оставите).
В банкомате для просмотра баланса можете выбирать любой способ, только убедитесь, что это наш банкомат. Такое списание входит в ЛП.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:33

  v_bashin написав:Спасибо! Вижу что можно переводить по безналу бесплатно в Системе интернет-сервису «My Alfa-bank» на другие счета в других банках.
Уточняющий вопрос:
1. Есть какой-то лимит или другие условия для бесплатных переводов через систему интернет-сервиса "My Alfa-bank"?
2. После оплаты есть только электронный документ. При обращении в отделении банка "Альфа" мокрую печать можно поставить бесплатно? В моей операции по недвижимости контр-агент требует именно квитанцию с мокрой печатью.

1. Лимиты есть. Можете просмотреть все их вот тут - https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf (п.3).
2. Печать поставят.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:08

Re: Альфа-Банк

Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
jjjj75
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:31

  clientage написав:Не дают

Я имею в виду, когда активируешь, самостоятельно лимит понизить до чего-либо незначительного тоже нельзя в MyAlfa или моб. приложении? н.п. 100-200 грн ...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:42

  jjjj75 написав:Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?

jjjj75, доброго дня. Уточнюю.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:47

  Arien написав:
  clientage написав:Не дают

Я имею в виду, когда активируешь, самостоятельно лимит понизить до чего-либо незначительного тоже нельзя в MyAlfa или моб. приложении? н.п. 100-200 грн ...

Arien, добрый день. Лимит можно уменьшить только по письменному заявлению.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:13

  Alfa_Bank написав:
  jjjj75 написав:Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?

jjjj75, доброго дня. Уточнюю.

В нашому банку можливе відкриття рахунків особам, що не є резидентами та громадянами України. Поповнити відкритий рахунок та користуватися карткою за кордоном також можливо. Деталі з оформлення по номеру 0800 50 70 22 або у відділенні.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:14

  Arien написав:
  clientage написав:Не дают

Я имею в виду, когда активируешь, самостоятельно лимит понизить до чего-либо незначительного тоже нельзя в MyAlfa или моб. приложении? н.п. 100-200 грн ...

Самостоятельно понизить лимит нельзя ни в МАБ, ни в моб. приложении.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:14

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  jjjj75 написав:Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?

jjjj75, доброго дня. Уточнюю.

В нашому банку можливе відкриття рахунків особам, що не є резидентами та громадянами України. Поповнити відкритий рахунок та користуватися карткою за кордоном також можливо. Деталі з оформлення по номеру 0800 50 70 22 або у відділенні.

рос финномер подойдет?
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