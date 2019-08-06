uaprofi написав:господа что нужно сделать при получении "максимки"? - сразу после активации карты перейти на PUSH или полюбе за первый месяц спишут за СМС? - страховок и прочей белиберды тут не суют? - на что ещё обратить внимание?
просмотр остатка (на чек) по максимке 1 раз в день бесплатно или это нужно выбирать в банкомате минивыписку?
uaprofi, доброе утро. Перейти на PUSH можно сразу после активации карты, плату не спишут в таком случае. У карты есть две страховки - от несчастного случая и финансовых рисков. Плата за просмотр баланса по Максимум - 3 грн. за операцию.
страховки у Вас это отдельный договор (т.е. будет отдельный листик)? как мне понять при получение карты что всякие страховки полностью отключены?
и ещё вопрос - там есть сноска 10
16. Надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить будь-якому банку (в т.ч. Альфа-Банку та Укрсоцбанку)10 10 Плата не стягується в разі здійснення один раз на добу операції з надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить Альфа-Банку та Укрсоцбанку
какой пунк в банкомате выпирать чтобы не тарифицировалось: баланс? выписка? минивыписка? любой? "комиссии банкомата" - типа просмотра баланса - входят в льготный периуд?
Да, будет отдельный договор/листик. При получении карты, страховки будут подключены. Вы сами потом их сможете отключить при звонке в КЦ (хотя, советую подумать, может, оставите). В банкомате для просмотра баланса можете выбирать любой способ, только убедитесь, что это наш банкомат. Такое списание входит в ЛП.
v_bashin написав:Спасибо! Вижу что можно переводить по безналу бесплатно в Системе интернет-сервису «My Alfa-bank» на другие счета в других банках. Уточняющий вопрос: 1. Есть какой-то лимит или другие условия для бесплатных переводов через систему интернет-сервиса "My Alfa-bank"? 2. После оплаты есть только электронный документ. При обращении в отделении банка "Альфа" мокрую печать можно поставить бесплатно? В моей операции по недвижимости контр-агент требует именно квитанцию с мокрой печатью.
Питання до представника банка. Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
jjjj75 написав:Питання до представника банка. Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
jjjj75 написав:Питання до представника банка. Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
jjjj75, доброго дня. Уточнюю.
В нашому банку можливе відкриття рахунків особам, що не є резидентами та громадянами України. Поповнити відкритий рахунок та користуватися карткою за кордоном також можливо. Деталі з оформлення по номеру 0800 50 70 22 або у відділенні.
jjjj75 написав:Питання до представника банка. Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
jjjj75, доброго дня. Уточнюю.
В нашому банку можливе відкриття рахунків особам, що не є резидентами та громадянами України. Поповнити відкритий рахунок та користуватися карткою за кордоном також можливо. Деталі з оформлення по номеру 0800 50 70 22 або у відділенні.
рос финномер подойдет для оформления?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен