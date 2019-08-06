кстати интересный вопрос
а можно сменить свой фин. мобильный укр - на росс? или словацкий или например болгарский? гражданину Украины.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:52
кстати интересный вопрос
а можно сменить свой фин. мобильный укр - на росс? или словацкий или например болгарский? гражданину Украины.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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