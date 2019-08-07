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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:52
Мизантрóп написав:
рос финномер подойдет для оформления?
кстати интересный вопрос
а можно сменить свой фин. мобильный укр - на росс? или словацкий или например болгарский? гражданину Украины.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Сер 07 сер, 2019 20:36
jjjj75 написав:
Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
потребуют таможенную декларацию или подтверждение происхождения кэша, нерезы иначе счета в Украине не пополняют
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Додано: Сер 07 сер, 2019 22:13
jjjj75 написав:
Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
А дома уже банки кончились? Там альфа тоже есть.
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