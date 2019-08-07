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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:52
Мизантрóп написав:
рос финномер подойдет для оформления?
кстати интересный вопрос
а можно сменить свой фин. мобильный укр - на росс? или словацкий или например болгарский? гражданину Украины.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Сер 07 сер, 2019 20:36
jjjj75 написав:
Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
потребуют таможенную декларацию или подтверждение происхождения кэша, нерезы иначе счета в Украине не пополняют
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Додано: Сер 07 сер, 2019 22:13
jjjj75 написав:
Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
А дома уже банки кончились? Там альфа тоже есть.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 23:41
Alfa_Bank написав:
В нашому банку можливе відкриття рахунків особам, що не є резидентами та громадянами України. Поповнити відкритий рахунок та користуватися карткою за кордоном також можливо. Деталі з оформлення по номеру 0800 50 70 22 або у відділенні.
Добрый день. По телефону нечего внятного не ответили. До отделения далеко лететь.
Подскажите какие документы понадобятся физ лицу налоговому резиденту США с украинским гражданством для открытия счета. Заранее спасибо.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 23:52
Skiw написав: jjjj75 написав:
Питання до представника банка.
Іноземець громадянин Росії, живе в Росії, і хоче приїхати в Україну на 5-10 днів, чи може він прийти у відділення вашого банку, відкрити в Альфа-Банку рахунок у гривні під час перебування в Україні, отримати пластикову карту до рахунку, поповнити цей свій рахунок у вашому банку готівкою ( на 149 тисяч гривень), потім поїхати до дому в Россію і користуватися там вашою картою для розрахунків в магазинах?
А дома уже банки кончились? Там альфа тоже есть.
ставки не те.Украина не Расея©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 сер, 2019 02:57
uaprofi написав: Alfa_Bank написав:
Да, будет отдельный договор/листик. При получении карты, страховки будут подключены. Вы сами потом их сможете отключить при звонке в КЦ (хотя, советую подумать, может, оставите).
Народ, Дамы и Господа!
а что страховки в Альфе это что-то полезное?
И не ужели тот листик нужно брать? и звонить в КЦ и тратить минуты?
и где будет видно что их отключили?
бесполезное.
можно взять, а можно и выкинуть, но подписать придется, ну и звонить, естественно тоже. Это если листик будет.
Нигде не видно, только честное слово КЦ.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Чет 08 сер, 2019 07:19
Мизантрóп написав:
рос финномер подойдет для оформления?
Мизантрóп, доброе утро. Не подойдет, нужен номер укр.оператора.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 07:20
uaprofi написав: Мизантрóп написав:
рос финномер подойдет для оформления?
кстати интересный вопрос
а можно сменить свой фин. мобильный укр - на росс? или словацкий или например болгарский? гражданину Украины.
uaprofi, доброе утро. Нужен укр.мобильный.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 07:40
Понаехал написав: Alfa_Bank написав:
В нашому банку можливе відкриття рахунків особам, що не є резидентами та громадянами України. Поповнити відкритий рахунок та користуватися карткою за кордоном також можливо. Деталі з оформлення по номеру 0800 50 70 22 або у відділенні.
Добрый день. По телефону нечего внятного не ответили. До отделения далеко лететь.
Подскажите какие документы понадобятся физ лицу налоговому резиденту США с украинским гражданством для открытия счета. Заранее спасибо.
Понаехал, доброе утро. Уточняю.
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