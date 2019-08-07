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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7426742774287429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:43

Re: Альфа-Банк

https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/128474/#comments
Зображення
AlfaBank, конечно же, прав. Ожидание, действительно, длительное! Как гласит русская пословица, «обещанного три года ждут». И банк полностью соответствует ей, как по форме, так и по содержанию. В этом смысле и вопросов, наверное, нет.
Не ясно другое. Зачем так упорно лгать и показательно нарушать свои же собственные слова и документы?
«31 день, 31 июля, не позже 07.08.19…» Не пора уже завершить этот ряд более определенно, как бы… «никогда»?
Не?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:54

  Dikoy написав:https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/128474/#comments
Зображення
AlfaBank, конечно же, прав. Ожидание, действительно, длительное! Как гласит русская пословица, «обещанного три года ждут». И банк полностью соответствует ей, как по форме, так и по содержанию. В этом смысле и вопросов, наверное, нет.
Не ясно другое. Зачем так упорно лгать и показательно нарушать свои же собственные слова и документы?
«31 день, 31 июля, не позже 07.08.19…» Не пора уже завершить этот ряд более определенно, как бы… «никогда»?
Не?

Dikoy, добрый день. Взяла в работу, разберусь, все выплатим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:04

  Понаехал написав:
  Alfa_Bank написав:Понаехал, доброе утро. Уточняю.

Спасибо. Буду ждать :)

Напишите, пожалуйста, в ЛС документы, которые у вас есть (есть ли наш ИНН, паспорт и т.д.).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:20

Re: Альфа-Банк

смоздаю платеж в мой альфабанк на свою же карту погашение кредитки (новый шаблон)
Пытаюсь где номер счета вставить новый ИБАН длинный. Обрезает по количеству символов, вставляется не полностью, примерно половина UA2430034600000
а эти цифры обрезает 262079061651ХХ.
как теперь делать платежи?
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:22

  Spring написав:смоздаю платеж в мой альфабанк на свою же карту погашение кредитки.
Пытаюсь где номер счета вставить новый ИБАН длинный. Обрезает по количеству символов, вставляется не полностью, примерно половина UA2430034600000
а эти цифры обрезает 262079061651ХХ.
как теперь делать платежи?

Ну так ставьте старый 2620ххх, он же виден в ИБАНе
Банки просто упростили вам жисть, а вы вредничаете, счастья своего не видите :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:28

  Alfa_Bank написав:Dikoy, добрый день. Взяла в работу, разберусь, все выплатим.


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Плавали - знаем:(:(:(
Не?
И вот теперь наконец-то без даты и без конкретных обязательств. Лед трогается, дело за малым!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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