https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/128474/#comments AlfaBank, конечно же, прав. Ожидание, действительно, длительное! Как гласит русская пословица, «обещанного три года ждут». И банк полностью соответствует ей, как по форме, так и по содержанию. В этом смысле и вопросов, наверное, нет. Не ясно другое. Зачем так упорно лгать и показательно нарушать свои же собственные слова и документы? «31 день, 31 июля, не позже 07.08.19…» Не пора уже завершить этот ряд более определенно, как бы… «никогда»? Не?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy написав:https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/128474/#comments AlfaBank, конечно же, прав. Ожидание, действительно, длительное! Как гласит русская пословица, «обещанного три года ждут». И банк полностью соответствует ей, как по форме, так и по содержанию. В этом смысле и вопросов, наверное, нет. Не ясно другое. Зачем так упорно лгать и показательно нарушать свои же собственные слова и документы? «31 день, 31 июля, не позже 07.08.19…» Не пора уже завершить этот ряд более определенно, как бы… «никогда»? Не?
Dikoy, добрый день. Взяла в работу, разберусь, все выплатим.
смоздаю платеж в мой альфабанк на свою же карту погашение кредитки (новый шаблон) Пытаюсь где номер счета вставить новый ИБАН длинный. Обрезает по количеству символов, вставляется не полностью, примерно половина UA2430034600000 а эти цифры обрезает 262079061651ХХ. как теперь делать платежи?
Spring написав:смоздаю платеж в мой альфабанк на свою же карту погашение кредитки. Пытаюсь где номер счета вставить новый ИБАН длинный. Обрезает по количеству символов, вставляется не полностью, примерно половина UA2430034600000 а эти цифры обрезает 262079061651ХХ. как теперь делать платежи?
Ну так ставьте старый 2620ххх, он же виден в ИБАНе Банки просто упростили вам жисть, а вы вредничаете, счастья своего не видите