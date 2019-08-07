https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/128474/#comments AlfaBank, конечно же, прав. Ожидание, действительно, длительное! Как гласит русская пословица, «обещанного три года ждут». И банк полностью соответствует ей, как по форме, так и по содержанию. В этом смысле и вопросов, наверное, нет. Не ясно другое. Зачем так упорно лгать и показательно нарушать свои же собственные слова и документы? «31 день, 31 июля, не позже 07.08.19…» Не пора уже завершить этот ряд более определенно, как бы… «никогда»? Не?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy написав:https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/128474/#comments AlfaBank, конечно же, прав. Ожидание, действительно, длительное! Как гласит русская пословица, «обещанного три года ждут». И банк полностью соответствует ей, как по форме, так и по содержанию. В этом смысле и вопросов, наверное, нет. Не ясно другое. Зачем так упорно лгать и показательно нарушать свои же собственные слова и документы? «31 день, 31 июля, не позже 07.08.19…» Не пора уже завершить этот ряд более определенно, как бы… «никогда»? Не?
Dikoy, добрый день. Взяла в работу, разберусь, все выплатим.
смоздаю платеж в мой альфабанк на свою же карту погашение кредитки (новый шаблон) Пытаюсь где номер счета вставить новый ИБАН длинный. Обрезает по количеству символов, вставляется не полностью, примерно половина UA2430034600000 а эти цифры обрезает 262079061651ХХ. как теперь делать платежи?
Spring написав:смоздаю платеж в мой альфабанк на свою же карту погашение кредитки. Пытаюсь где номер счета вставить новый ИБАН длинный. Обрезает по количеству символов, вставляется не полностью, примерно половина UA2430034600000 а эти цифры обрезает 262079061651ХХ. как теперь делать платежи?
Ну так ставьте старый 2620ххх, он же виден в ИБАНе Банки просто упростили вам жисть, а вы вредничаете, счастья своего не видите
По состоянию на 11 утра, МАБ страшно глючит! Приложение также при попытке оплаты выдает "ошибку перевода" Задолбал этот МАБ недоделанный! Если бы не бесплатные платежи по реквизитам, давно бы сменил банк!
апдейт Уже пишут Уважаемые Клиенты, на данный момент сервис временно не доступен.