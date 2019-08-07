curiousobro написав:Биг босс тикает с корабля
https://minfin.com.ua/2019/08/08/38670001/
так может его брали чисто под проект соединения банков.
мавр сделал свое дело. мавр может уходить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:35
так может его брали чисто под проект соединения банков.
мавр сделал свое дело. мавр может уходить.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, mephala, ramaz, Vorlon, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|