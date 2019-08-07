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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7427742874297430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:35

  curiousobro написав:Биг босс тикает с корабля :)

https://minfin.com.ua/2019/08/08/38670001/

так может его брали чисто под проект соединения банков.
мавр сделал свое дело. мавр может уходить.
mephala
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
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  #<1 ... 7427742874297430
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