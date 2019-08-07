Alfa_Bank Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620? Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone написав:Alfa_Bank Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620? Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
Bosstone написав:Alfa_Bank Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620? Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
Круто! Получается, теперь не только МФО и счет не обязательные реквизиты, но и фио/инн получателя.
Bosstone написав:Alfa_Bank Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620? Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
Круто! Получается, теперь не только МФО и счет не обязательные реквизиты, но и фио/инн получателя.
Вообще, новые реквизиты выгладят так: банк отримувач- АТ «Альфа-Банк» отримувач- ПІБ власника рахунку, ЄДРПОУ- ИНН власника рахунку Номер счета погашения: счет IBAN Назначение платежа: карта/текущий счет/депозит: Поповнення рахунку, ПІБ власника рахунку кредит: Погашення заборгованості за кредитом № ХХХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХ
Итого: МФО не указывается вместо стандартного счета указывается счет IBAN.