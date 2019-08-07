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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7427742874297430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:35

  curiousobro написав:Биг босс тикает с корабля :)

https://minfin.com.ua/2019/08/08/38670001/

так может его брали чисто под проект соединения банков.
мавр сделал свое дело. мавр может уходить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:33

Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:41

  Alfa_Bank написав:Выплату сегодня провели. Сори за задержку :oops:

Все верно.
Итого: 2 обращения на форум, 2 заявки в КЦ, 2 отзыва на портале Минфин и более месяца передержки. Желающим можно рекомендовать!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:45

  Bosstone написав:Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?

Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:51

  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?

Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.

Круто! Получается, теперь не только МФО и счет не обязательные реквизиты, но и фио/инн получателя.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:00

  Bosstone написав:
  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?

Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.

Круто! Получается, теперь не только МФО и счет не обязательные реквизиты, но и фио/инн получателя.

Вообще, новые реквизиты выгладят так:
банк отримувач- АТ «Альфа-Банк»
отримувач- ПІБ власника рахунку,
ЄДРПОУ- ИНН власника рахунку
Номер счета погашения: счет IBAN
Назначение платежа:
карта/текущий счет/депозит: Поповнення рахунку, ПІБ власника рахунку
кредит: Погашення заборгованості за кредитом № ХХХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХ

Итого:
МФО не указывается
вместо стандартного счета указывается счет IBAN.
Alfa_Bank
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