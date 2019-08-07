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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:35
так может его брали чисто под проект соединения банков.
мавр сделал свое дело. мавр может уходить.
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mephala
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:33
Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
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Bosstone
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:41
Alfa_Bank написав:
Выплату сегодня провели. Сори за задержку
Все верно.
Итого: 2 обращения на форум, 2 заявки в КЦ, 2 отзыва на портале Минфин и более месяца передержки. Желающим можно рекомендовать!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Dikoy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:45
Bosstone написав:Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:51
Alfa_Bank написав: Bosstone написав:Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
Круто! Получается, теперь не только МФО и счет не обязательные реквизиты, но и фио/инн получателя.
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Bosstone
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:00
Bosstone написав: Alfa_Bank написав: Bosstone написав:Alfa_Bank
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone, добрый день. Назначение, желательно, заполняйте.
Круто! Получается, теперь не только МФО и счет не обязательные реквизиты, но и фио/инн получателя.
Вообще, новые реквизиты выгладят так:
банк отримувач- АТ «Альфа-Банк»
отримувач- ПІБ власника рахунку,
ЄДРПОУ- ИНН власника рахунку
Номер счета погашения: счет IBAN
Назначение платежа:
карта/текущий счет/депозит: Поповнення рахунку, ПІБ власника рахунку
кредит: Погашення заборгованості за кредитом № ХХХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХ
Итого:
МФО не указывается
вместо стандартного счета указывается счет IBAN.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:13
Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку
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Bosstone
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:49
Dikoy написав: Alfa_Bank написав:
Выплату сегодня провели. Сори за задержку
Все верно.
Итого: 2 обращения на форум, 2 заявки в КЦ, 2 отзыва на портале Минфин и более месяца передержки. Желающим можно рекомендовать!
вывод: достаточно одного ЛС тут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:51
Bosstone написав:
Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку
ну я б подстраховался с назначением :"Поповнення IBAN рахунку.ПДВ-0"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:52
Bosstone написав:
Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку
класс
єто с альфв на альфу?
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