С универсала на Альфу
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:56
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:01
Bosstone не с мони и власного рахунку?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:50
Re: Альфа-Банк
Юля, благодарю за внимание к проблеме оформления платёжной карты по реферальной ссылке друга (если друг желает получить карту на территории Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине).
Представитель контакт-центра после подачи заявки в мобильном приложении отработал на 4+ (из 5 максимальных). А вот продолжение оформления заявки в отделении остаёт желать лучшего:
1) представители банка не в курсе, касательно данной процедуры (с их слов, если они будут продолжать заполнять заявку представителя контакт-центра, то заявку система забракует из-за заполнения её на территории Донецкой и Луганской областях; хотели дать заявление на закрытие данной заявки и открытия новой заявки в отделении);
2) настоял, чтобы продолжили заполнять заявку представителя контакт-центра и в процессе заполнения не было возможности выбрать тип выпуска карты (мгновенная или персонифицированная);
3) система не давала возможность указать транслитерацию имени и фамилии на персонифицированной карте.
Прошу проработать моменты выше.
Вопросы.
Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.
— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка?
Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?
— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?
— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?
— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:12
паспорт и код - не хватит разве?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:17
А всего-то надо было 1 обращение на форум ...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:22
так это ж внутри банка платеж. во вкладке онлайн платеж клиенту Альфы, только сумму и ибан надо ввести.
Это ж не СЕП.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:24
хм - я б на месте универсала не выпустил бы такой платеж, странно как он через НБУ пролез....
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:25
Re: Альфа-Банк
- в пределах выбора РД вкладываетесь ибо пластик напечатан и ждет.
-транслитерацию сверить при заказе.
-при заказе у моих спрашивали доход и собственность.Потом сверяли в отделении на словах ибо брали дебетки.Кредитку сами отскорят.
-страховки всякие нужны,страховки всякие важны))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:05
Re: Альфа-Банк
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