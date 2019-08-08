Додано: Чет 08 сер, 2019 17:50

Юля, благодарю за внимание к проблеме оформления платёжной карты по реферальной ссылке друга (если друг желает получить карту на территории Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине).



Представитель контакт-центра после подачи заявки в мобильном приложении отработал на 4+ (из 5 максимальных). А вот продолжение оформления заявки в отделении остаёт желать лучшего:



1) представители банка не в курсе, касательно данной процедуры (с их слов, если они будут продолжать заполнять заявку представителя контакт-центра, то заявку система забракует из-за заполнения её на территории Донецкой и Луганской областях; хотели дать заявление на закрытие данной заявки и открытия новой заявки в отделении);



2) настоял, чтобы продолжили заполнять заявку представителя контакт-центра и в процессе заполнения не было возможности выбрать тип выпуска карты (мгновенная или персонифицированная);



3) система не давала возможность указать транслитерацию имени и фамилии на персонифицированной карте.



Прошу проработать моменты выше.





Вопросы.

Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.



— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка?

Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?



— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?



— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?



— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?