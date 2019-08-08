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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7429743074317432>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:56

  v57 написав:
  Bosstone написав:Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку


класс
єто с альфв на альфу?

С универсала на Альфу
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:01

Bosstone не с мони и власного рахунку?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:03

  Мизантрóп написав:Bosstone не с мони и власного рахунку?

Да
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:50

Re: Альфа-Банк

Юля, благодарю за внимание к проблеме оформления платёжной карты по реферальной ссылке друга (если друг желает получить карту на территории Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине).

Представитель контакт-центра после подачи заявки в мобильном приложении отработал на 4+ (из 5 максимальных). А вот продолжение оформления заявки в отделении остаёт желать лучшего:

1) представители банка не в курсе, касательно данной процедуры (с их слов, если они будут продолжать заполнять заявку представителя контакт-центра, то заявку система забракует из-за заполнения её на территории Донецкой и Луганской областях; хотели дать заявление на закрытие данной заявки и открытия новой заявки в отделении);

2) настоял, чтобы продолжили заполнять заявку представителя контакт-центра и в процессе заполнения не было возможности выбрать тип выпуска карты (мгновенная или персонифицированная);

3) система не давала возможность указать транслитерацию имени и фамилии на персонифицированной карте.

Прошу проработать моменты выше.


Вопросы.
Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.

— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка?
Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?

— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?

— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?

— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:12

  Понаехал написав:
  Alfa_Bank написав:Понаехал, доброе утро. Уточняю.

Спасибо. Буду ждать :)

паспорт и код - не хватит разве?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:17

  Dikoy написав:
  Alfa_Bank написав:Выплату сегодня провели. Сори за задержку :oops:

Все верно.
Итого: 2 обращения на форум, 2 заявки в КЦ, 2 отзыва на портале Минфин и более месяца передержки. Желающим можно рекомендовать!

А всего-то надо было 1 обращение на форум ...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:22

  Bosstone написав:Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку

так это ж внутри банка платеж. во вкладке онлайн платеж клиенту Альфы, только сумму и ибан надо ввести.
Это ж не СЕП.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:24

  Bosstone написав:
  v57 написав:
  Bosstone написав:Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку


класс
єто с альфв на альфу?

С универсала на Альфу

хм - я б на месте универсала не выпустил бы такой платеж, странно как он через НБУ пролез....
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:25

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Вопросы.
Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.

— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка?
Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?

— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?

— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?

— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?

- в пределах выбора РД вкладываетесь ибо пластик напечатан и ждет.
-транслитерацию сверить при заказе.
-при заказе у моих спрашивали доход и собственность.Потом сверяли в отделении на словах ибо брали дебетки.Кредитку сами отскорят.
-страховки всякие нужны,страховки всякие важны))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:05

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:-транслитерацию сверить при заказе.
Поле было не доступным для ввода. Сказали, что автоматом будет транслировано.
MASolomko
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