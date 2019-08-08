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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7429743074317432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:09

  MASolomko написав:
  Мизантрóп написав:-транслитерацию сверить при заказе.
Поле было не доступным для ввода. Сказали, что автоматом будет транслировано.

Наврали. Но щас Альфа автоматом правильно транслитит, з солов`їної :)
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18

  clientage написав:Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(


У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.

Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.

Думал об этом несколько лет и вот высказался.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21

  WachtAmRhein написав:
  clientage написав:Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(


У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.

Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.

Думал об этом несколько лет и вот высказался.

Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились

ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:
  clientage написав:Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(


У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.

Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.

Думал об этом несколько лет и вот высказался.

Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились

ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт

Или сказать ну честное слово у меня в паспорте именно так :wink:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.

ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:35

  MASolomko написав:
  clientage написав:Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.

ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.

А кодовое слово спросили или тож отсебятину влепили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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