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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:09
MASolomko написав: Мизантрóп написав:
-транслитерацию сверить при заказе.
Поле было не доступным для ввода. Сказали, что автоматом будет транслировано.
Наврали. Но щас Альфа автоматом правильно транслитит, з солов`їної
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18
clientage написав:
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.
Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.
Думал об этом несколько лет и вот высказался.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21
WachtAmRhein написав: clientage написав:
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.
Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.
Думал об этом несколько лет и вот высказался.
Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились
ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34
clientage написав: WachtAmRhein написав: clientage написав:
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.
Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.
Думал об этом несколько лет и вот высказался.
Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились
ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт
Или сказать ну честное слово у меня в паспорте именно так
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34
clientage написав:
Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.
ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.
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MASolomko
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:35
MASolomko написав: clientage написав:
Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.
ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.
А кодовое слово спросили или тож отсебятину влепили?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Идея Банк
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