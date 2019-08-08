RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7429743074317432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:09

  MASolomko написав:
  Мизантрóп написав:-транслитерацию сверить при заказе.
Поле было не доступным для ввода. Сказали, что автоматом будет транслировано.

Наврали. Но щас Альфа автоматом правильно транслитит, з солов`їної :)
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28849
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18

  clientage написав:Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(


У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.

Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.

Думал об этом несколько лет и вот высказался.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8683
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21

  WachtAmRhein написав:
  clientage написав:Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(


У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.

Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.

Думал об этом несколько лет и вот высказался.

Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились

ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28849
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:
  clientage написав:Но многие хотят видеть свои имена в русском написании :(


У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.

Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.

Думал об этом несколько лет и вот высказался.

Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились

ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт

Или сказать ну честное слово у меня в паспорте именно так :wink:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.

ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 08.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:35

  MASolomko написав:
  clientage написав:Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.

ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.

А кодовое слово спросили или тож отсебятину влепили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28849
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:39

Re: Альфа-Банк

clientage, запросили. Даже на бумажке написал, чтоб не ошиблись.
Интересно мне же эту анкету на подпись дадут?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 08.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:52

  MASolomko написав:clientage, запросили. Даже на бумажке написал, чтоб не ошиблись.
Интересно мне же эту анкету на подпись дадут?

Так уже д.б. дать, прям при оформлении вы можете вписать туда транслитерацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28849
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7429743074317432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1628, 1629, 1630
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16294 2317060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 21:55
rudnitep
А-Банк 1 ... 1312, 1313, 1314
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13136 1849824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 21:21
anis
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3479, 3480, 3481
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34803 4297705
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 20:22
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.