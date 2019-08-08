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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:09
MASolomko написав: Мизантрóп написав:
-транслитерацию сверить при заказе.
Поле было не доступным для ввода. Сказали, что автоматом будет транслировано.
Наврали. Но щас Альфа автоматом правильно транслитит, з солов`їної
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18
clientage написав:
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.
Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.
Думал об этом несколько лет и вот высказался.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21
WachtAmRhein написав: clientage написав:
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.
Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.
Думал об этом несколько лет и вот высказался.
Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились
ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34
clientage написав: WachtAmRhein написав: clientage написав:
Но многие хотят видеть свои имена в русском написании
У нас в городе в разгар боев в зоне АТО в честь погибших воинов вывешивали памятные бигборды. Так вот одного из них звали Ніколай.
Родители ли так зашкварились в детстве или кто-то ещё... Но погибнуть за Украину с именем Ніколай вместо Миколи он не должен был.
Думал об этом несколько лет и вот высказался.
Ну это номально, имя у каждого своё-родное
Я за то, шобы родные имена (как и названия городов) с родного языка просто транслитеровались, а не переводились
ПС. ... и Альфа позволяет писать любое имя на карте, правда нуна показать загранпаспорт
Или сказать ну честное слово у меня в паспорте именно так
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:34
clientage написав:
Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.
ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.
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MASolomko
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:35
MASolomko написав: clientage написав:
Наврали.
Я периодически посматривал в монитор ноутбука. Возможно, персонал где-то не разобрался.
ps Даже электронную почту не спрашивали. Хотя до внесения изменений и транслитерацию спрашивали, и электронную почту.
А кодовое слово спросили или тож отсебятину влепили?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:39
clientage, запросили. Даже на бумажке написал, чтоб не ошиблись.
Интересно мне же эту анкету на подпись дадут?
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MASolomko
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:52
MASolomko написав:
clientage, запросили. Даже на бумажке написал, чтоб не ошиблись.
Интересно мне же эту анкету на подпись дадут?
Так уже д.б. дать, прям при оформлении вы можете вписать туда транслитерацию
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 22:13
clientage написав: MASolomko написав:
clientage, запросили. Даже на бумажке написал, чтоб не ошиблись.
Интересно мне же эту анкету на подпись дадут?
Так уже д.б. дать, прям при оформлении вы можете вписать туда транслитерацию
Вроде не дают, но мейл и ФИО на латинице я им написал на бумажке - вбили правильно - как я написал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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