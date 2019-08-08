Это если банк узнает, что вы налогоплательщик США. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:37
Это если банк узнает, что вы налогоплательщик США. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:39
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:54
хотя банк как бы должен выявлять резидентов и сообщать о них - у юр.лиц в опроснике такой пункт есть, а вот у физ. лиц - не помню - может уже и есть.
Наверное вот это надо:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:17
Это мне известно. Но ещё банки бывает требуют форму w2 для подтверждения доходов.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:24
Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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