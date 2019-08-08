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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7430743174327433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:37

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:паспорт и код - не хватит разве?

Нет конечно. Есть такая штука как The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Банк любой страны отчитывается о налогоплатильщиках США напрямую в США. Будь то Ощад или Зимбабуа Банк :)

Это если банк узнает, что вы налогоплательщик США. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:39

  ol_zy написав:. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.


Я налоговый резидент США. По законодательству США, я должен сообщать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:54

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.


Я налоговый резидент США. По законодательству США, я должен сообщать.

хотя банк как бы должен выявлять резидентов и сообщать о них - у юр.лиц в опроснике такой пункт есть, а вот у физ. лиц - не помню - может уже и есть.
Наверное вот это надо:
https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kakoj-poryadok-podtverzhdeniya-statusa-nalogovogo-rezidenta-ssha
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:17

  ol_zy написав:
  Понаехал написав:
  ol_zy написав:. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.


Я налоговый резидент США. По законодательству США, я должен сообщать.

хотя банк как бы должен выявлять резидентов и сообщать о них - у юр.лиц в опроснике такой пункт есть, а вот у физ. лиц - не помню - может уже и есть.
Наверное вот это надо:
https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kakoj-poryadok-podtverzhdeniya-statusa-nalogovogo-rezidenta-ssha

Это мне известно. Но ещё банки бывает требуют форму w2 для подтверждения доходов.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:24

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:. Вроде у наших банков нет такого вопроса в анкете для физлиц резидентов, т.е. вы не обязаны ему сообщать об этом.
  Понаехал написав:
Я налоговый резидент США. По законодательству США, я должен сообщать.

хотя банк как бы должен выявлять резидентов и сообщать о них - у юр.лиц в опроснике такой пункт есть, а вот у физ. лиц - не помню - может уже и есть.
Наверное вот это надо:
https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kakoj-poryadok-podtverzhdeniya-statusa-nalogovogo-rezidenta-ssha

Это мне известно. Но ещё банки бывает требуют форму w2 для подтверждения доходов.

Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу :wink:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:38

в анкетах физлиц тоже есть пунк: являюсь ли резидентом сша.
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