MASolomko написав:Юля, благодарю за внимание к проблеме оформления платёжной карты по реферальной ссылке друга (если друг желает получить карту на территории Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине).
Представитель контакт-центра после подачи заявки в мобильном приложении отработал на 4+ (из 5 максимальных). А вот продолжение оформления заявки в отделении остаёт желать лучшего:
1) представители банка не в курсе, касательно данной процедуры (с их слов, если они будут продолжать заполнять заявку представителя контакт-центра, то заявку система забракует из-за заполнения её на территории Донецкой и Луганской областях; хотели дать заявление на закрытие данной заявки и открытия новой заявки в отделении);
2) настоял, чтобы продолжили заполнять заявку представителя контакт-центра и в процессе заполнения не было возможности выбрать тип выпуска карты (мгновенная или персонифицированная);
3) система не давала возможность указать транслитерацию имени и фамилии на персонифицированной карте.
Прошу проработать моменты выше.
Вопросы. Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.
— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка? Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?
— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?
— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?
— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?
MASolomko, доброе утро. Рада, что вам понравилось обслуживание КЦ, с отделением доработаем) - В отделении готовая карта хранится 90 дней. Реализовать возможности выбора РД пока не планировали. - Транслитерацию отправила в ЛС. - В договоре уже будет указан кредитный лимит, доп.документы его не изменят. - Страховки на лимит не влияют.
ol_zy написав:Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу
Ну, собственно поэтому я и написал в этой теме представителю банка. В телефонном режиме не удаётся.
А вам принципиально об этом сообщать? Или чтобы банк не подставить? Насколько я понял, если банк вас не выявил и это вскроется, то банк заплатит за вас налоги за свой счет, ну или что-то в этом роде вчера встретил.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7