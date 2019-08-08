RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7431743274337434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:28

  MASolomko написав:Юля, благодарю за внимание к проблеме оформления платёжной карты по реферальной ссылке друга (если друг желает получить карту на территории Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине).

Представитель контакт-центра после подачи заявки в мобильном приложении отработал на 4+ (из 5 максимальных). А вот продолжение оформления заявки в отделении остаёт желать лучшего:

1) представители банка не в курсе, касательно данной процедуры (с их слов, если они будут продолжать заполнять заявку представителя контакт-центра, то заявку система забракует из-за заполнения её на территории Донецкой и Луганской областях; хотели дать заявление на закрытие данной заявки и открытия новой заявки в отделении);

2) настоял, чтобы продолжили заполнять заявку представителя контакт-центра и в процессе заполнения не было возможности выбрать тип выпуска карты (мгновенная или персонифицированная);

3) система не давала возможность указать транслитерацию имени и фамилии на персонифицированной карте.

Прошу проработать моменты выше.


Вопросы.
Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.

— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка?
Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?

— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?

— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?

— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?

MASolomko, доброе утро. Рада, что вам понравилось обслуживание КЦ, с отделением доработаем)
- В отделении готовая карта хранится 90 дней. Реализовать возможности выбора РД пока не планировали.
- Транслитерацию отправила в ЛС.
- В договоре уже будет указан кредитный лимит, доп.документы его не изменят.
- Страховки на лимит не влияют.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:37

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Реализовать возможности выбора РД пока не планировали.
Зафиксируйте, пожалуйста, пожелание :) Просто тянуть резину с подписанием договора из-за подбора РД тоже не хочется (процесс порой длинный).
Или прошу дать контакты куда пожелание можно выслать.
Спасибо!
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 08.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:39

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель, пните там своих программистов. С утра по картам Виза на сторонних ресурсах не проходят платежи.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 18.05.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:42

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Реализовать возможности выбора РД пока не планировали.
Зафиксируйте, пожалуйста, пожелание :) Просто тянуть резину с подписанием договора из-за подбора РД тоже не хочется (процесс порой длинный).
Или прошу дать контакты куда пожелание можно выслать.
Спасибо!

+ :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:52

  Фантом написав:Уважаемый представитель, пните там своих программистов. С утра по картам Виза на сторонних ресурсах не проходят платежи.

Фантом, доброе утро. Взяла в работу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:58

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Уважаемый представитель, пните там своих программистов. С утра по картам Виза на сторонних ресурсах не проходят платежи.

Фантом, доброе утро. Взяла в работу.

Проверьте, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:35

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу :wink:

Ну, собственно поэтому я и написал в этой теме представителю банка. В телефонном режиме не удаётся.

А вам принципиально об этом сообщать? Или чтобы банк не подставить? Насколько я понял, если банк вас не выявил и это вскроется, то банк заплатит за вас налоги за свой счет, ну или что-то в этом роде вчера встретил.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5338
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:02

  Bosstone написав:Успешно зачислилось по таким реквизитам:
банк отримувач-0
отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx3003460000002620xxxxxxxx
Назначение платежа: Поповнення рахунку
С универсала на Альфу


От себя себе платили?
Очень может быть что моно подставил вместо 0 инн плательщика в ушедшем документе.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:15

  ol_zy написав:
  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу :wink:

Ну, собственно поэтому я и написал в этой теме представителю банка. В телефонном режиме не удаётся.

А вам принципиально об этом сообщать? Или чтобы банк не подставить? Насколько я понял, если банк вас не выявил и это вскроется, то банк заплатит за вас налоги за свой счет, ну или что-то в этом роде вчера встретил.

Если у налогового агента есть желание пободаться с налоговой службой сша, то сообщать не принципиально :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9647
З нами з: 23.01.13
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7431743274337434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Скупердяй, KVV, liliya_logical, Stringer, Vorlon, vpchelko і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1312, 1313, 1314
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13137 1850116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 10:33
SILVER_UA
Идея Банк 1 ... 1628, 1629, 1630
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16299 2317330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 10:13
isen
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 648, 649, 650
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6496 1507861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 09:54
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.