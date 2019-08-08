MASolomko написав:

Юля, благодарю за внимание к проблеме оформления платёжной карты по реферальной ссылке друга (если друг желает получить карту на территории Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине).Представитель контакт-центра после подачи заявки в мобильном приложении отработал на 4+ (из 5 максимальных). А вот продолжение оформления заявки в отделении остаёт желать лучшего:1) представители банка не в курсе, касательно данной процедуры (с их слов, если они будут продолжать заполнять заявку представителя контакт-центра, то заявку система забракует из-за заполнения её на территории Донецкой и Луганской областях; хотели дать заявление на закрытие данной заявки и открытия новой заявки в отделении);2) настоял, чтобы продолжили заполнять заявку представителя контакт-центра и в процессе заполнения не было возможности выбрать тип выпуска карты (мгновенная или персонифицированная);3) система не давала возможность указать транслитерацию имени и фамилии на персонифицированной карте.Прошу проработать моменты выше.Вопросы.Дальнейшее моё посещение отделения будет, когда поступит карта в отделении.— На какой срок я могу затянуть посещение отделения, чтобы тем самым выбрать РД и при этом это не повлияет на получения вознаграждения от банка?Вообще в планах есть можность хотя бы на стадии подписания договора указывать РД?— Есть ли возможность до печати карты проверить транслитерацию имени и фамилии на карте?— При подписании договора есть возможность предоставить банку дополнительный пакет документов, которые могут повлиять на кредитный лимит?— Отказ от страховок, а также их подключение при подписании договора, никак уже не повлияет на озвученный банком кредитный лимит?