3530 - это короткий номер для звонков с мобильного, это та же линия, что и 0 800 50 35 30.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:58
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:06
Шутить с налоговой США? Сударь, вы просто отчаяно рискованный человек
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:18
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, для действующих клиентов этот номер чем-то полезный?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:39
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:01
А я тут причем? Я же не налоговый резидент США - я просто спрашиваю у того, кто им является.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17
Re: Альфа-Банк
Вот тут я писал о СМС терроре который мне банк устроил из за долга соседа
Альфа-Банк
наше общение с представителем банка продолжилось в личке, выяснилось, что банк таки передал коллекторам долг соседа и мои персональные данные тоже.
Мною представителю банка были заданы три конкретных вопрос:
1. с какой целью банк передал коллекторам (третьему лицу) мои персональные данные,
2. содержание, полностью всю какую именно именно информацию обо мне банк передал коллекторам,
3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
Вопросы на которые я не получил ответа кроме, что банк и коллекторы действуют в соответствии с действующими законами и просят извинений за доставленные неудобства, и сложившаяся ситуация позволит им внести изменения в свою работу с коллекторами.......но мои вопросы были не о этом, я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а не отписки.
Но на этом "развлекуха" коллекторов и Альфы со мной похоже не заканчивается, я ревностно отношусь к своему финансовому телефону и никому его не даю, в понедельник после того как видно представитель Альфы на форуме начал разбираться в ситуации мне стали поступать звонки с номера (044)2252019, я беру трубку они тут же бросают, проверил в интернете чей это номер, выяснилось, что CentroCredyt-Колекторське агентство звонит с этого номера. В связи с этим у меня возникли еще пару вопрос и требование:
- какому конкретно коллекторскому агентству банк передал мои персональные данные из за долга соседа,
- требую, что бы коллекторское агентство уничтожило любые попавшие к ним мои данные.
Ув. представитель Альфа Банка, вы дальше можете пытаться игнорировать мои конкретные вопросы и требования, но если я до конца сегодняшнего дня не получу конкретную и исчерпывающую информацию по моим вопросам/требованию то я на выходных напишу заяву на имя руководителя банка и в понедельник с утра занесу и зарегю в отделение с повторением моих вопросов/требованией и если в течении 30 дней не получу письменно уже конкретную полную и исчерпывающую информацию удивлетворившую меня по своим вопросам/требованиям то вынужден буду обратиться с заявлениями в прокуратуру или полицию, НБУ, и в Уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных, но в таком случае я буду требовать кроме того, что бы провести проверку работы банка с базами данных и обязать банк предоставить мне полную и исчерпывающую информацию и выполнить мои требования, так же вынужден буду требовать привлечь банк и допустивших нарушение обращения с моими персональными данными сотрудников к административной и уголовной ответственности......если банку и сотрудникам банка ответственным за случившуюся ситуацию это надо, можете дальше игнорировать мои конкретные вопросы и требование и давать дальше отписки как на этом форуме до конца сегодняшнего дня, так и на мое письменное обращение которое я занесу и зарегю в понедельник если сегодня не получу инфу удовлетворившую меня, а не отписки.
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