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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7432743374347435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:58

  MASolomko написав:Alfa_Bank, какое назначение 3530? Данный номер видел на плакатах в краматорском отделении.

На сайте нашёл упоминание касательно номера 0 800 50-3530 — для оформления новых продуктов.

3530 - это короткий номер для звонков с мобильного, это та же линия, что и 0 800 50 35 30.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:06

  ol_zy написав:
  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу :wink:

Ну, собственно поэтому я и написал в этой теме представителю банка. В телефонном режиме не удаётся.

А вам принципиально об этом сообщать? Или чтобы банк не подставить? Насколько я понял, если банк вас не выявил и это вскроется, то банк заплатит за вас налоги за свой счет, ну или что-то в этом роде вчера встретил.

Шутить с налоговой США? Сударь, вы просто отчаяно рискованный человек :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:18

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, для действующих клиентов этот номер чем-то полезный?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:39

  MASolomko написав:Alfa_Bank, для действующих клиентов этот номер чем-то полезный?

Если захотите еще что-то оформить. Поддержку действующих продуктов там не ведут.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:01

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу :wink:
  Понаехал написав:Ну, собственно поэтому я и написал в этой теме представителю банка. В телефонном режиме не удаётся.

  ol_zy написав:А вам принципиально об этом сообщать? Или чтобы банк не подставить? Насколько я понял, если банк вас не выявил и это вскроется, то банк заплатит за вас налоги за свой счет, ну или что-то в этом роде вчера встретил.

Шутить с налоговой США? Сударь, вы просто отчаяно рискованный человек :)

А я тут причем? Я же не налоговый резидент США - я просто спрашиваю у того, кто им является. :twisted:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17

Re: Альфа-Банк

Вот тут я писал о СМС терроре который мне банк устроил из за долга соседа
Альфа-Банк
наше общение с представителем банка продолжилось в личке, выяснилось, что банк таки передал коллекторам долг соседа и мои персональные данные тоже.
Мною представителю банка были заданы три конкретных вопрос:
1. с какой целью банк передал коллекторам (третьему лицу) мои персональные данные,
2. содержание, полностью всю какую именно именно информацию обо мне банк передал коллекторам,
3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
Вопросы на которые я не получил ответа кроме, что банк и коллекторы действуют в соответствии с действующими законами и просят извинений за доставленные неудобства, и сложившаяся ситуация позволит им внести изменения в свою работу с коллекторами.......но мои вопросы были не о этом, я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а не отписки.
Но на этом "развлекуха" коллекторов и Альфы со мной похоже не заканчивается, я ревностно отношусь к своему финансовому телефону и никому его не даю, в понедельник после того как видно представитель Альфы на форуме начал разбираться в ситуации мне стали поступать звонки с номера (044)2252019, я беру трубку они тут же бросают, проверил в интернете чей это номер, выяснилось, что CentroCredyt-Колекторське агентство звонит с этого номера. В связи с этим у меня возникли еще пару вопрос и требование:
- какому конкретно коллекторскому агентству банк передал мои персональные данные из за долга соседа,
- требую, что бы коллекторское агентство уничтожило любые попавшие к ним мои данные.

Ув. представитель Альфа Банка, вы дальше можете пытаться игнорировать мои конкретные вопросы и требования, но если я до конца сегодняшнего дня не получу конкретную и исчерпывающую информацию по моим вопросам/требованию то я на выходных напишу заяву на имя руководителя банка и в понедельник с утра занесу и зарегю в отделение с повторением моих вопросов/требованией и если в течении 30 дней не получу письменно уже конкретную полную и исчерпывающую информацию удивлетворившую меня по своим вопросам/требованиям то вынужден буду обратиться с заявлениями в прокуратуру или полицию, НБУ, и в Уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных, но в таком случае я буду требовать кроме того, что бы провести проверку работы банка с базами данных и обязать банк предоставить мне полную и исчерпывающую информацию и выполнить мои требования, так же вынужден буду требовать привлечь банк и допустивших нарушение обращения с моими персональными данными сотрудников к административной и уголовной ответственности......если банку и сотрудникам банка ответственным за случившуюся ситуацию это надо, можете дальше игнорировать мои конкретные вопросы и требование и давать дальше отписки как на этом форуме до конца сегодняшнего дня, так и на мое письменное обращение которое я занесу и зарегю в понедельник если сегодня не получу инфу удовлетворившую меня, а не отписки.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:24

терроризм шошо новенькое.
ветка скатилась в хлам
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