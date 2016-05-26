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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:58
MASolomko написав:
Alfa_Bank, какое назначение 3530? Данный номер видел на плакатах в краматорском отделении.
На сайте нашёл упоминание касательно номера 0 800 50-3530 — для оформления новых продуктов.
3530 - это короткий номер для звонков с мобильного, это та же линия, что и 0 800 50 35 30.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:06
ol_zy написав: Понаехал написав: ol_zy написав:
Я бы все подготовил и взял с собой - или эту форму накладно готовить просто так? Тут еще вопрос с манагерами - они ж от такого могут с испугу отказать в открытии счета. Может есть смысл, чтобы представитель подготовил отделение к вашему приходу
Ну, собственно поэтому я и написал в этой теме представителю банка. В телефонном режиме не удаётся.
А вам принципиально об этом сообщать? Или чтобы банк не подставить? Насколько я понял, если банк вас не выявил и это вскроется, то банк заплатит за вас налоги за свой счет, ну или что-то в этом роде вчера встретил.
Шутить с налоговой США? Сударь, вы просто отчаяно рискованный человек
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:18
Alfa_Bank, для действующих клиентов этот номер чем-то полезный?
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MASolomko
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:39
MASolomko написав:
Alfa_Bank, для действующих клиентов этот номер чем-то полезный?
Если захотите еще что-то оформить. Поддержку действующих продуктов там не ведут.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17
Вот тут я писал о СМС терроре который мне банк устроил из за долга соседаАльфа-Банк
наше общение с представителем банка продолжилось в личке, выяснилось, что банк таки передал коллекторам долг соседа и мои персональные данные тоже.
Мною представителю банка были заданы три конкретных вопрос:
1. с какой целью банк передал коллекторам (третьему лицу) мои персональные данные,
2. содержание, полностью всю какую именно именно информацию обо мне банк передал коллекторам,
3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
Вопросы на которые я не получил ответа кроме, что банк и коллекторы действуют в соответствии с действующими законами и просят извинений за доставленные неудобства, и сложившаяся ситуация позволит им внести изменения в свою работу с коллекторами.......но мои вопросы были не о этом, я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а не отписки.
Но на этом "развлекуха" коллекторов и Альфы со мной похоже не заканчивается, я ревностно отношусь к своему финансовому телефону и никому его не даю, в понедельник после того как видно представитель Альфы на форуме начал разбираться в ситуации мне стали поступать звонки с номера (044)2252019, я беру трубку они тут же бросают, проверил в интернете чей это номер, выяснилось, что CentroCredyt-Колекторське агентство звонит с этого номера. В связи с этим у меня возникли еще пару вопрос и требование:
- какому конкретно коллекторскому агентству банк передал мои персональные данные из за долга соседа,
- требую, что бы коллекторское агентство уничтожило любые попавшие к ним мои данные.
Ув. представитель Альфа Банка, вы дальше можете пытаться игнорировать мои конкретные вопросы и требования, но если я до конца сегодняшнего дня не получу конкретную и исчерпывающую информацию по моим вопросам/требованию то я на выходных напишу заяву на имя руководителя банка и в понедельник с утра занесу и зарегю в отделение с повторением моих вопросов/требованией и если в течении 30 дней не получу письменно уже конкретную полную и исчерпывающую информацию удивлетворившую меня по своим вопросам/требованиям то вынужден буду обратиться с заявлениями в прокуратуру или полицию, НБУ, и в Уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных, но в таком случае я буду требовать кроме того, что бы провести проверку работы банка с базами данных и обязать банк предоставить мне полную и исчерпывающую информацию и выполнить мои требования, так же вынужден буду требовать привлечь банк и допустивших нарушение обращения с моими персональными данными сотрудников к административной и уголовной ответственности......если банку и сотрудникам банка ответственным за случившуюся ситуацию это надо, можете дальше игнорировать мои конкретные вопросы и требование и давать дальше отписки как на этом форуме до конца сегодняшнего дня, так и на мое письменное обращение которое я занесу и зарегю в понедельник если сегодня не получу инфу удовлетворившую меня, а не отписки.
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3xXx
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:24
терроризм шошо новенькое.
ветка скатилась в хлам
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v57
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:10
ol_zy написав:
А я тут причем? Я же не налоговый резидент США - я просто спрашиваю у того, кто им является.
известно,что спрашивавший на 99% честный,даже по глазам видно (один прищурен) viewtopic.php?p=4657283#p4657283
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:08
3xXx написав:
Вот тут я писал о СМС терроре который мне банк устроил из за долга соседаАльфа-Банк
наше общение с представителем банка продолжилось в личке, выяснилось, что банк таки передал коллекторам долг соседа и мои персональные данные тоже.
Мною представителю банка были заданы три конкретных вопрос:
1. с какой целью банк передал коллекторам (третьему лицу) мои персональные данные,
2. содержание, полностью всю какую именно именно информацию обо мне банк передал коллекторам,
3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
Вопросы на которые я не получил ответа кроме, что банк и коллекторы действуют в соответствии с действующими законами и просят извинений за доставленные неудобства, и сложившаяся ситуация позволит им внести изменения в свою работу с коллекторами.......но мои вопросы были не о этом, я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а не отписки.
Но на этом "развлекуха" коллекторов и Альфы со мной похоже не заканчивается, я ревностно отношусь к своему финансовому телефону и никому его не даю, в понедельник после того как видно представитель Альфы на форуме начал разбираться в ситуации мне стали поступать звонки с номера (044)2252019, я беру трубку они тут же бросают, проверил в интернете чей это номер, выяснилось, что CentroCredyt-Колекторське агентство звонит с этого номера. В связи с этим у меня возникли еще пару вопрос и требование:
- какому конкретно коллекторскому агентству банк передал мои персональные данные из за долга соседа,
- требую, что бы коллекторское агентство уничтожило любые попавшие к ним мои данные.
Ув. представитель Альфа Банка, вы дальше можете пытаться игнорировать мои конкретные вопросы и требования, но если я до конца сегодняшнего дня не получу конкретную и исчерпывающую информацию по моим вопросам/требованию то я на выходных напишу заяву на имя руководителя банка и в понедельник с утра занесу и зарегю в отделение с повторением моих вопросов/требованией и если в течении 30 дней не получу письменно уже конкретную полную и исчерпывающую информацию удивлетворившую меня по своим вопросам/требованиям то вынужден буду обратиться с заявлениями в прокуратуру или полицию, НБУ, и в Уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных, но в таком случае я буду требовать кроме того, что бы провести проверку работы банка с базами данных и обязать банк предоставить мне полную и исчерпывающую информацию и выполнить мои требования, так же вынужден буду требовать привлечь банк и допустивших нарушение обращения с моими персональными данными сотрудников к административной и уголовной ответственности......если банку и сотрудникам банка ответственным за случившуюся ситуацию это надо, можете дальше игнорировать мои конкретные вопросы и требование и давать дальше отписки как на этом форуме до конца сегодняшнего дня, так и на мое письменное обращение которое я занесу и зарегю в понедельник если сегодня не получу инфу удовлетворившую меня, а не отписки.
3xXx, на детальное рассмотрение ситуации и ответы на ваши вопросы сотрудникам различных подразделений банка нужно больше времени, чем вы нам даете в своих сообщениях.
Смею вас заверить, что и банк, и все его партнеры в работе с данными клиентов строго придерживаются действующего законодательства.
Следуя вашей просьбе, мы исключили ваши данные и контакты из базы данных по клиенту, который допустил просрочку. Приносим извинения за причиненные неудобства.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:27
Alfa_Bank написав:
Следуя вашей просьбе, мы исключили ваши данные и контакты из базы данных по клиенту, который допустил просрочку.
А вы можете пояснить, каким образом данные клиента и его контакты, который не имеет никакого отношения к должнику
, могут быть переданные третьим лицам ? И при этом без нарушения закона о персональных данных
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Kalgan
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