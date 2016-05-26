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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7433743474357436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:46

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Следуя вашей просьбе, мы исключили ваши данные и контакты из базы данных по клиенту, который допустил просрочку.

А вы можете пояснить, каким образом данные клиента и его контакты, который не имеет никакого отношения к должнику, могут быть переданные третьим лицам ? И при этом без нарушения закона о персональных данных :?:

Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка.
Как-то так :(. (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ;)).
Flamingo
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  #<1 ... 7433743474357436
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