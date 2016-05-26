Kalgan написав:
А вы можете пояснить, каким образом данные клиента и его контакты, который не имеет никакого отношения к должнику, могут быть переданные третьим лицам ? И при этом без нарушения закона о персональных данных
Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка.
Как-то так . (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ).