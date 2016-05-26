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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7433743474357436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:46

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Следуя вашей просьбе, мы исключили ваши данные и контакты из базы данных по клиенту, который допустил просрочку.

А вы можете пояснить, каким образом данные клиента и его контакты, который не имеет никакого отношения к должнику, могут быть переданные третьим лицам ? И при этом без нарушения закона о персональных данных :?:

Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка.
Как-то так :(. (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ;)).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:28

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Смею вас заверить, что и банк, и все его партнеры в работе с данными клиентов строго придерживаются действующего законодательства.


может Вы и придерживаетесь законадательства, но это только на словах - ту бумажку которую вы даёте подписать клиентам в которой они типа дают согласия на прозвон номера соседа брата свата, напечатана таким шрифтом, что прочитать её не возможно - там шрифт сравним с микрошрифтом на деньгах. Причём эту подписаную бумажку Вы у клиентов изымаете.
А далее Вы напрочь отказываетесь изьять эти данные из базы персональных данных - даже по просьбе клиента который Вам эти данные предоставил!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:33

  3xXx написав:3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.


они взяли Ваш телефон из анкеты на кредитку которую подписал Ваш сосед
этим ьлять и пользуются (всё блин согласно закона - сосед указал Ваш телефон как для экстренной связи - т.е. подписал эту бумажку, а бумажку у него изьяли)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:40

  uaprofi написав:
  3xXx написав:3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.


они взяли Ваш телефон из анкеты на кредитку которую подписал Ваш сосед
этим ьлять и пользуются (всё блин согласно закона - сосед указал Ваш телефон как для экстренной связи - т.е. подписал эту бумажку, а бумажку у него изьяли)


З.Ы.
всё болььше убеждают что в банках от 50% до90% работников законченные моральные ур** - для которых главное план продаж, сообенно это касается Алки
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:43

  Flamingo написав:Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка.
Как-то так :(. (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ;)).

Вы думаете что это нормально, и защищаете эту свору?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:45

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка.
Как-то так :(. (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ;)).

Вы думаете что это нормально, и защищаете эту свору?

Ткните меня носом где я писал, что это нормально. Также - где я защищал. Я пояснил человеку то о чем он спрашивал. Поэтому ваш наезд вообще не понятен.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:48

  uaprofi написав:
  3xXx написав:3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.


они взяли Ваш телефон из анкеты на кредитку которую подписал Ваш сосед
этим ьлять и пользуются (всё блин согласно закона - сосед указал Ваш телефон как для экстренной связи - т.е. подписал эту бумажку, а бумажку у него изьяли)

Не пишите бред, и читайте чуть больше чем первые несколько слов в абзаце! В идеале, перед тем как писать подобное - перечитайте то что писал топикстартер. Он с соседом не был знаком лично, чисто визуально знал его. У соседа не было номера его мобильного. Сосед не мог указать его в анкете.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:52

Flamingo
сорри, не наезжал, если что извените
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:03

  Flamingo написав:Не пишите бред, и читайте чуть больше чем первые несколько слов в абзаце! В идеале, перед тем как писать подобное - перечитайте то что писал топикстартер. Он с соседом не был знаком лично, чисто визуально знал его. У соседа не было номера его мобильного. Сосед не мог указать его в анкете.


я предпологаю 2 варианта:
- первый: сосед мог каким либо способом узнать телефон соседа
- второй: за соседа заполнили эту бумажку - а сосед её подписал. этим эти ур** теперь и пользуются
и главный момент его сосед просто ни понимал что он подписывает - так как эта бумажка набрана микрошрифтом
Вы например видите что написано на гривнах микрошрифтом? также и там ситуация.
Это всё очень похоже на обычное мошейничество!!!
З.Ы. я в отделение чётко при подписание подобной заявки указал - что там внесены не верные данные. На что девушка сказала - "нечего страшного, можно изменить."
Как оказывается без скандала и переписки с ними изъять эти данные из базы банка практически нереально.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Я пояснил человеку то о чем он спрашивал.

Это то понятно было сразу. Меня больше интересует ответ оф. преда, в разрезе того, что она утверждает, что банк законы не нарушал. Вот и был вопрос, как в законный способ, банк мог слить данные одного клиента при передачи долга совершенно другого клиента :|
Kalgan
 
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