Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:28

Alfa_Bank написав: Смею вас заверить, что и банк, и все его партнеры в работе с данными клиентов строго придерживаются действующего законодательства. Смею вас заверить, что и банк, и все его партнеры в работе с данными клиентов строго придерживаются действующего законодательства.

А далее Вы напрочь отказываетесь изьять эти данные из базы персональных данных - даже по просьбе клиента который Вам эти данные предоставил!!!

может Вы и придерживаетесь законадательства, но это только на словах - ту бумажку которую вы даёте подписать клиентам в которой они типа дают согласия на прозвон номера соседа брата свата, напечатана таким шрифтом, что прочитать её не возможно - там шрифт сравним с микрошрифтом на деньгах.