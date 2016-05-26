Alfa_Bank написав:Следуя вашей просьбе, мы исключили ваши данные и контакты из базы данных по клиенту, который допустил просрочку.
А вы можете пояснить, каким образом данные клиента и его контакты, который не имеет никакого отношения к должнику, могут быть переданные третьим лицам ? И при этом без нарушения закона о персональных данных
Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка. Как-то так . (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ).
Alfa_Bank написав:Смею вас заверить, что и банк, и все его партнеры в работе с данными клиентов строго придерживаются действующего законодательства.
может Вы и придерживаетесь законадательства, но это только на словах - ту бумажку которую вы даёте подписать клиентам в которой они типа дают согласия на прозвон номера соседа брата свата, напечатана таким шрифтом, что прочитать её не возможно - там шрифт сравним с микрошрифтом на деньгах. Причём эту подписаную бумажку Вы у клиентов изымаете. А далее Вы напрочь отказываетесь изьять эти данные из базы персональных данных - даже по просьбе клиента который Вам эти данные предоставил!!!
3xXx написав:3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
они взяли Ваш телефон из анкеты на кредитку которую подписал Ваш сосед этим ьлять и пользуются (всё блин согласно закона - сосед указал Ваш телефон как для экстренной связи - т.е. подписал эту бумажку, а бумажку у него изьяли)
3xXx написав:3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
они взяли Ваш телефон из анкеты на кредитку которую подписал Ваш сосед этим ьлять и пользуются (всё блин согласно закона - сосед указал Ваш телефон как для экстренной связи - т.е. подписал эту бумажку, а бумажку у него изьяли)
З.Ы. всё болььше убеждают что в банках от 50% до90% работников законченные моральные ур** - для которых главное план продаж, сообенно это касается Алки
Flamingo написав:Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка. Как-то так . (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ).
Вы думаете что это нормально, и защищаете эту свору?
Flamingo написав:Ну что Вы как маленький... Что тут не ясно? Передается дело коллекторам - "А дайте нам еще телепончики соседей, кто по близости живет, для более "плодотворной работы"?" - "а нате!" - ответила сотрудник Фрося, выгружая данные из БД по адресу заемщика... Потом Фросе конечно задали вопрос: "А нафига ж вы ботик потопили, на нем же был наш добрый старый патефон!" но телефоны уже были далеко и по ним пошла рассылка. Как-то так . (в рассказе применены вымышленные имена и персонажи - возможные совпадения их с реальными людьми или сотрудниками Альфа-банка - случайны ).
Вы думаете что это нормально, и защищаете эту свору?
Ткните меня носом где я писал, что это нормально. Также - где я защищал. Я пояснил человеку то о чем он спрашивал. Поэтому ваш наезд вообще не понятен.
3xXx написав:3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
они взяли Ваш телефон из анкеты на кредитку которую подписал Ваш сосед этим ьлять и пользуются (всё блин согласно закона - сосед указал Ваш телефон как для экстренной связи - т.е. подписал эту бумажку, а бумажку у него изьяли)
Не пишите бред, и читайте чуть больше чем первые несколько слов в абзаце! В идеале, перед тем как писать подобное - перечитайте то что писал топикстартер. Он с соседом не был знаком лично, чисто визуально знал его. У соседа не было номера его мобильного. Сосед не мог указать его в анкете.
Flamingo написав:Не пишите бред, и читайте чуть больше чем первые несколько слов в абзаце! В идеале, перед тем как писать подобное - перечитайте то что писал топикстартер. Он с соседом не был знаком лично, чисто визуально знал его. У соседа не было номера его мобильного. Сосед не мог указать его в анкете.
я предпологаю 2 варианта: - первый: сосед мог каким либо способом узнать телефон соседа - второй: за соседа заполнили эту бумажку - а сосед её подписал. этим эти ур** теперь и пользуются и главный момент его сосед просто ни понимал что он подписывает - так как эта бумажка набрана микрошрифтом Вы например видите что написано на гривнах микрошрифтом? также и там ситуация. Это всё очень похоже на обычное мошейничество!!! З.Ы. я в отделение чётко при подписание подобной заявки указал - что там внесены не верные данные. На что девушка сказала - "нечего страшного, можно изменить." Как оказывается без скандала и переписки с ними изъять эти данные из базы банка практически нереально.
Flamingo написав:Я пояснил человеку то о чем он спрашивал.
Это то понятно было сразу. Меня больше интересует ответ оф. преда, в разрезе того, что она утверждает, что банк законы не нарушал. Вот и был вопрос, как в законный способ, банк мог слить данные одного клиента при передачи долга совершенно другого клиента